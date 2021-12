De la velada central de celebración de los 80 años de Diario CÓRDOBA me encantó todo. El programa del concierto, la cena, recordar el pasado y reencontarme con tantísimos compañeros y ver el presente prometedor del medio y de la propia sociedad cordobesa allí representada. Pero sobre todo, de los 80 años de este medio me sorprendió... el futuro, y entre ello ponerles cara a las nuevas firmas que va incorporado el periódico.

Y en este punto, discúlpenme si me pongo ‘épico’, recordando que, tal como va la película, el periodismo se encuentra más que nunca en las democracias occidentales arrinconado por un sistema político al que siempre le resulta tan ‘molesto’ como también lo es a los macrointereses económicos, desacreditado por una cultura de ‘realiti chou’ que hace de la información un espectáculo a gritos y ninguneado por aquellos que hace unos años exigían objetividad a periodistas honestos y que ahora no se lo piensan dos veces en rebotar una información tendenciosa y falsa porque le cae simpático el contenido.

Y voy a ser más ‘peliculero’ aún. Como a todo pequeñajo de entonces que en 1977 vio la ‘Guerra de la Galaxia’ (yo lo hice en aquel Cabrera Vistarama de la calle Julio Pellicer, cuando había cines en el Centro e incluso en los barrios), me marcó esa sensación de seguir un ‘destino’. Diez años después, en mis primeras prácticas en Diario CÓRDOBA, algo quería creerme ser de cierto aprendiz jedi, participando en un aventura... cósmica: ser periodista tras la Transición en una ciudad que se transformaba a pasos agigantados. Ahí es nada. Lo mejor que tiene la juventud es que uno se siente el invencible protagonista de su propia película.

Pero creo que la mayor batalla de la saga galáctica del periodismo está por llegar, tanto por parte Diario CÓRDOBA, que ya ha peleado mucho en 80 años, como por parte de todos los profesionales que se están incorporan a la contienda en la ciudad y la provincia por una información de calidad, honesta y contrastada, justo en el momento en que se está imponiendo el Imperio galáctico del bulo, el populismo, la postverdad y la desinformación. ¿Cuándo han sido más necesarios los periodistas que ahora? Puede que incluso tanto como los que en el CÓRDOBA y en ‘La Voz de Córdoba’, en la Transición, se jugaban cada día que los ‘empurasen’ por lo que escribían.

Pero volvamos a los nuevos jedi, los de este periódico y los del resto de medios cordobeses, entre los que me vienen a la cabeza Pilar Montero, Cristina Ramírez, Manu Larrea, Álvaro Guerrero, José Santos, Noelia Santos, Elena Mendieta... Les he visto toda la pasión del mundo por su profesión y son los que tendrán que luchar los próximos años en la guerra final para salvaguardar la información de calidad, un derecho social reconocido por la Constitución del que son depositarios y, frente a ello, una red organizada (y si no, igualmente maligna) de noticias bastardas que amenazan a la democracia, la sociedad, la inteligencia, el sentido común, la convivencia y al desarrollo personal de cada ciudadano. ¿No es un guion heroico?

Honestidad, paciencia y trabajo duro para la última batalla, damas y caballeros jedi. No os dejéis tentar por el lado oscuro y que la fuerza os acompañe. Porque no esperéis mucha más ayuda. Esto no es una película con final feliz asegurado.