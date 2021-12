El periódico es como Serrat --en diciembre del año que viene ha dicho que va a dejar de actuar--, cuya música, convertida en páginas, ha envuelto nuestra vida. Quizá por eso el jueves pasado Diario CÓRDOBA despidió su ochenta aniversario bajo los arcos de la Mezquita, el edificio más singular de la ciudad, con música de Fauré, Turina, Toldrá, Schubert y Albéniz interpretada por la Orquesta de Córdoba, dirigida por Carlos Domínguez-Nieto. Una tarde-noche repleta de belleza que finalizó en el Palacio de Congresos, el antiguo hospital de San Sebastián, obra de Hernán Ruiz levantada en el siglo XVI, cuyo atractivo volvió a ser disfrutado por toda la ciudad en 1980, en tiempos de Diego Romero, de UCD, como presidente de la Diputación, noticia evidentemente cubierta por este periódico. En 1850 el edificio fue adquirido por la Diputación de Córdoba, aunque su actividad como casa de expósitos y hospital de maternidad continuó hasta 1961. La calle Torrijos, espacio por donde transitan quienes asisten a la misa de la Catedral o los congresistas de este lugar con encanto –en cuyo Patio Azul mi hija celebró su Primera Comunión-, con su arte y los sones de su música casi celestial, han cerrado una efemérides tan necesaria en la sociedad como la lectura del periódico diario que en este caso nació en el casco histórico, en la plaza del Cardenal Toledo, o de las Dueñas, donde había sido desamortizado el convento del mismo nombre.

Una noche de entre los años 1962-1971, cuando yo estudiaba en el Seminario de San Pelagio, nos llevaron a contemplar la nocturnidad de un periódico, uno de los momentos mágicos de una profesión, la periodística, en el que los ojos de los visitantes imponen silencio a ese tiempo en que los periodistas le van poniendo los puntos finales a sus crónicas, entrevistas, columnas o reportajes, el resumen de la vida del día. Momentos antes de que el persistente sonido de la rotativa transforme en papel de periódico las vivencias de una ciudad entera, sea analfabeta, ilustrada o indiferente.

El siguiente contacto con el periódico –donde yo quería trabajar-, cuya lectura cuando venía a Córdoba la hacía en la barra de los bares, dignos establecimientos de vino y letras, fue en su nueva sede en La Torrecilla, polígono industrial, donde el 11 de febrero de 1975 se instaló en un edificio diseñado por los arquitectos Lahoz, Chastang y Olivares. Era 1979 y fui a darme de alta en la Asociación de la Prensa porque me habían procesado por un mal entendimiento con el hermano del famoso en aquella época juez Gómez Chaparro.

El definitivo contacto con el diario CÓRDOBA fue en 1984, año en el que el periódico La Voz de Córdoba, donde trabajaba, cierra y sus dueños compran el periódico CÓRDOBA, que deja de ser un medio de comunicación del Gobierno y pasa a diario privado. La Redacción de La Torrecilla la estrenamos aquel verano en el que vimos en blanco y negro la Eurocopa de 1984, la de la cantada de Arconada y el histórico 12 a 1 que España obtuvo en su encuentro frente a Malta. El periodismo te obliga a viajar, caminar de un sitio para otro y, sobre todo, a estar donde se produce la noticia, para recoger la verdad y contarla. Pero no a hacer autostop. Pues desde aquel mayo de 1984 hasta hace poco he tenido que practicar muy a menudo ese socorrido uso del transporte gratuito porque desde La Torrecilla a Córdoba hay excesivos kilómetros como para caminarlos, la salida oficial que tenemos quienes no sabemos conducir. En 1991 cerrábamos el 50 aniversario de este periódico. Treinta años después, en 2021, y después de una pandemia, cerramos su 80 cumpleaños. ¿Quién me iba a decir cuando tenía seis años y leía el periódico en la barbería de mi padre que mi vida sería como la música de Serrat que, convertida en páginas de periódico, han envuelto toda mi existencia?.