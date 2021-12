El día primero de este mes del calendario gregoriano (décimo en el romano, del que tomó el nombre de diciembre), fallecía hace quinientos años el continuador en el solio pontificio de Julio II. León X, cuya dignidad se desenvolvería entre el 11 de marzo de 1513 y el 1 de diciembre de 1521, fue respetado por muchos y, en su Corte pontificia, menos querido por otros, quienes no dudaron en confabularse para atentar contra él. Al frente de esta conjura estuvo Alfonso Petrucci, su adversario político, quien ganara para la causa a otros purpurados del Colegio Cardenalicio, como Sorderini, Castellesi, Sauli, Accolti o incluso al camarlengo Rafael Siario, convencido este último de que conspirando llegaría a lo más alto dentro de la Institución. La intriga, puesta al descubierto, condujo al cabecilla, tras perder sus dignidades y beneficios, a la ejecución; y a los demás, al pago de fuertes sanciones pecuniarias. A raíz de los hechos, el vicario de Cristo nombró en un solo día a treinta y un nuevos cardenales, restableciendo su control sobre el órgano colegiado. Con estas designaciones, León X puso las bases de unas reformas dirigidas a contrarrestar el declive provocado en la Iglesia por las políticas eclesiásticas secesionistas de las monarquías nacionales, las cuales, interna y externamente, habían desgastado a la Institución; reformas que, debido a la clausura en 1517 del V Concilio de Letrán, serían iniciadas por Adriano VI (1522-1523), su sucesor como Sumo Pontífice.

En un texto de la época se afirmó que, tras la dominación de Venus (Alejandro VI) y de Marte (Julio II), el turno para reinar le llegaba a Minerva, predicción que no tenía en cuenta que lo que el papa en verdad representa es el reinado de Cristo. Al salir elegido, al amante de las artes y de la sabiduría no le vieron la amplitud de espíritu de su antecesor, pese a lo cual llegó a ser un fiel legatario del mismo. A los treinta y ocho años, el segundo hijo varón de Lorenzo el Magnífico y de Clarice Orsini llegaba al papado tras una rápida carrera eclesiástica: tonsura a los siete años, nombramiento a los nueve como protonotario apostólico, abad de Montecasino a los once y, a los trece, cardenal diácono de Santa María en Domnica. Giovanni di Lorenzo de Médici (Florencia, 11 diciembre, 1475-Roma, 1 diciembre, 1521), mimado por la suerte y el crédito de su padre, fue elegido 217 sucesor de San Pedro el 11 de marzo de 1513.

Su pontificado no figura entre los que más ensalzaron la sede petrina, al hallarse su titular mucho más preocupado por beneficiar a su familia, a la que asignó en 1516 el ducado de Urbino. Educado e instruido, entre otros, por Marsilio Ficino, estudió teología y derecho canónico en Pisa, manteniendo la tendencia al gusto refinado propia del Renacimiento. Amante de la caza, de la música, de las artes, de la poesía o el teatro, llegó a ser un mecenas que, entre otros, protegió a artistas como Rafael de Urbino o Miguel Ángel; e incluso, en sus años de purpurado, al humanista Erasmo de Rotterdam. Hizo del papado una potencia política, en medio del interés francés y de Carlos V, permaneciendo leal al imperio español. En Europa logró robustecer el poder pontificio, aun cuando contribuyera a su segmentación, ya que mientras duró su gobierno se agravaron los problemas acarreados por la secesión luterana y el alzamiento de los príncipes alemanes, así como por la apostasía de parte del Norte del Viejo Continente.

Fue él quien otorgó indulgencias a la Cristiandad para financiar la culminación de las obras de la basílica de San Pedro, predicadas en Alemania por el Subcomisario Johan Tetzel. Ese fue el desencadenante que impulsó a Martín Lutero a mantener su violenta acometida contra la iglesia constituida y a formular su oposición por la forma crudamente mercantilista con que se libraron aquellos perdones. Todo ello acabó por plasmarse en sus 95 tesis de Winttemberg de 13 de junio de 1517, fijadas en las puertas del castillo de la ciudad; al final, hubo de intervenir León X, primero con la bula ‘Exsurge Domine’ y, más tarde, con la ‘Decet Romanun Pontíficem’, que supondría la excomunión del agustino y de sus correligionarios. Como papa concedió incontables mercedes; mantuvo una vida privada sin mácula moral alguna, cumpliendo su ministerio con devoción y honestidad; y ello, a pesar de que no supo corregir los escándalos suscitados en su Corte y en la Curia, sumidas en una vida de libertinaje que contribuyó a que dilapidara su patrimonio, así como el de sus ahorrativos predecesores. León X claudicó ante reyes, fundó museos y bibliotecas (ampliando la vaticana) y embelleció la ciudad de Roma, si bien no con idéntico empeño constructor que el desplegado por Julio II, pese a que ambos contaran con el mismo plantel de artistas y arquitectos.

*Catedrático