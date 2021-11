El Festival de Piano Rafael Orozco es un clásico en Córdoba. Acaba de celebrar su decimonovena edición con los habituales conciertos en el auditorio del Conservatorio Superior de Música. No sé si los jóvenes tan conocedores hoy día de quienes son las figuras musicales que abarrotan los conciertos masivos, saben quién es este pianista cordobés. Puede que les suene el apellido Orozco, al oírselo a sus abuelos aficionados a la Fiesta de los Toros. Porque Rafael Orozco Ramos, padre del citado pianista, fue el autor musical del pasodoble ‘Manolete’. Se le dedicó al entonces aún novillero, Manolete, y estrenado el 19 de marzo de 1939 en la plaza de Los Tejares, meses antes de que tomase la alternativa. Yo supe por primera vez del Orozco «manoletino», allá por los años 50 en la Caseta de la Juventud de la Feria de Baena. Allí actuaba la orquesta que él dirigía tocando el piano. Eran composiciones musicales para bailar. Sus componentes iban muy atildados e iniciaban las sesiones de mediodía y noche con el célebre pasodoble. Cual fue mi sorpresa estando en Londres en los años sesenta de corresponsal de Prensa, ver en la BBC-TV al joven pianista Rafael Orozco Flores. Aquella actuación especial era el eco mediático de haber ganado el concurso de piano celebrado en la ciudad de Leeds. Mas tarde supe de sus giras por Berlín, Viena, Nueva York, etc. Murió en Roma a los 50 años y ya entonces se le consideraba el mejor pianista de la historia musical de España. De su actuación en la BBC, dedicada a compositores extranjeros, solo recuerdo la suite ‘Iberia’ del español Albeniz. Me emocionó.

*Periodista