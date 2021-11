La educación en España ha evolucionado de manera trascendente desde, por ejemplo, la época en la que muchos estudiamos la EGB. Y ya no digamos dentro de esa etapa la parte que correspondió a la Dictadura. Pero al cabo de las décadas de educación en las aulas y con especial mención en la educación obligatoria, continúa la figura del repetidor. La mayoría tenemos recuerdos del repetidor o repetidores de nuestra clase. Visto desde el ángulo del alumno, la primera característica era su tamaño. En aquellas edades de la adolescencia en las que todos nos estábamos desarrollando un repetidor podía sacarte una o dos cabezas. Una vez establecida esa diferencia de tamaño quedaba por determinar qué tipo de repetidor era. En aquellas época el concepto ‘moobing’ no existía, pero aquellos repetidores cuya vocación era la de acosar a los más débiles campaban a sus anchas, ya fuera dentro o fuera de las aulas. En la actualidad el problema continúa.

Por ponerle cifras al asunto en España el porcentaje de alumnos repetidores es del 8,7% en la primera etapa de la educación secundaria y del 7,9% en la segunda, superior a la media de la OCDE, que es del 1,9 y del 3%, respectivamente, según datos de 2019. Es obvio que no todo los repetidores obedecen a las mismas causas de fracaso escolar, ni sus actitudes son las mismas, pero el círculo vicioso que crea el estado de repetidor descompone cualquier personalidad y más en la adolescencia o juventud. No hace falta ser un experto en educación y pedagogía para colegir que los alumnos repetidores necesitan una atención especial. No solamente porque puedan interferir en el desarrollo normal de una clase, sino porque el sistema debe de darles a ellos una oportunidad fehaciente para que se integren de nuevo al sistema educativo con éxito. Si no, el propio sistema está contribuyendo al abandono escolar en un futuro, tal como las cifras cantan.

*Mediador y coach