Probablemente no nos equivocaríamos si afirmáramos que en aquella infancia nuestra como si de un rito iniciático se tratara, marcado por nuestro instinto, nos acercamos a un árbol, con nuestras manos aún vírgenes y sensibles tocamos y sentimos la rugosidad leñosa de su tronco, y a continuación, con cierta veneración, miramos hacia arriba seducidos por ese pacto que los árboles hacen con el cielo. Para un niño no hay otro camino hacia el cielo que no sea un buen árbol. O como en el cuento de Jack y las habichuelas mágicas una mata de habichuelas gigante. En Córdoba ya falta menos para llegar al centenar de miles de árboles; aunque, la verdad, nunca es suficiente. Faltan más zonas verdes. Aunque se espera ese nuevo Parque de Levante que cumple con ese mínimo exigido de parques y jardines para una ciudad como la nuestra. En realidad, los árboles no son el complemento que requiere la arquitectura hecha por las manos del hombre. Los árboles son una necesidad humana. Tan humana como el alma que tenemos, pues también los arboles tienen alma. Al menos así lo intuyen los niños cuando experimentan cómo la Ley Natural fluye a través de ellos en las estaciones del año. Al principio van dirigidas a nuestros sentidos, ventanales sacrosantos de la infancia, pero ay de aquél que en la edad madura no interprete las lecciones que como maestros del cielo nos dan los árboles. Aunque corren tiempos donde la poesía ya no forma parte de las ideologías, y tal vez ni siquiera de las ideas. Aunque su reserva siempre permanece en el corazón; último reducto del alma humana. Y no me atrevo a reivindicar toda esta filosofía yo, sino que al poeta me remito. Al Poema del Árbol de Antonio Machado, que termina tal como debiera terminar cualquier pensamiento humano «… buen árbol, quizá pronto te recuerde, /cuando brote en mi vida una esperanza /que se parezca un poco a tu hoja verde...».

** Mediador y coach