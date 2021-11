Esto del gas que viene de Argelia y que no viene y que por eso pensamos en apagones me hace pensar en la indignación que muchas veces sentimos por la llegada de pateras procedente de países con mucho gas y poco pan: nosotros somos un Primer Mundo que en lo principal, es decir, en las fuentes de energía dependemos del Tercer Mundo. Entonces si el Primer Mundo para seguir siéndolo depende del tercero, es que al primero no le conviene que el tercero progrese. Creo que todos sabemos en qué consistió el colonialismo. Pero como de eso hace mucho creemos que si los del Tercer Mundo no han progresado es porque ellos mismos han permitido sistemas políticos feudales que les gobiernan, así que no vengan ahora a pedir nada a nosotros ni en patera. ¿Qué pasaría si todos esos países hubieran cambiado a un régimen democrático real? Otro mundo alumbraría. Con democracia en el Tercer Mundo, este jamás podrá abastecer de gas, al menos en la manera que lo hace, al Primer Mundo porque la democracia insta al progreso de las clases bajas y, por tanto, al reparto generalizado de sus recursos naturales, y entonces las minúsculas élites tercermundistas no podrían exportar casi todo para ganar infinitamente a costa de la pobreza extrema del 99% de sus compatriotas. Esto es posible porque esas familias gozan de sistemas dictatoriales que los protegen y que son nutridos con el dinero que Occidente entrega por la venta de recursos naturales que las élites gastan en medios coercitivos contra el inmenso resto del pueblo que se consuela con una religión que bendice la clase social y que, por tanto, viene a ese diabólico organigrama como anillo al dedo (seguramente a Dios con esto se le queda cara de póker). Sepan que estas minorías son agasajadas por las grandes democracias, aunque no lo parezca gracias a una desarrollada propaganda que vende hasta que hacemos guerras para exportar división de poderes y feminismo. Pero la realidad es que al Primer Mundo le conviene que el machismo o el fundamentalismo sigan mandando en el Tercer Mundo para seguir enriqueciendo solo a unos pocos que son los verdaderos dioses de por allí mientras el pueblo no tiene otra que lanzarse a un mar tenebroso, hacinado en una débil barca a riesgo altísimo de morir ahogado mientras sueña vivir también hacinado en un pequeño piso occidental. Así que, si mil desgraciados vienen, al menos no los despreciemos porque ellos iluminan nuestro mundo. Y no tengamos tanto miedo a ese supuesto apagón occidental porque hasta ahora el único apagón real y horrible es el que sufren en una patera en mitad de muchas noches de océano traicionero y cielo tormentoso sin una estrella que alumbre esperanza en el terror de sus rostros.

*Abogado