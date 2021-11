La historia puede ser terca hasta con los topónimos. Resulta curioso que dos las batallas navales más importantes del mundo conocido se hayan concentrado en un radio tan estrecho. Si tomamos los referentes por carretera, entre Accio y Patras, apenas median 159 kilómetros. Desde esos pintorescos enclaves de la costa helénica pudo divisarse el destino del mundo antiguo y del contemporáneo, cuando Octavio y Agripa derrotaron a ese dúo supuestamente más fotogénico formado por Cleopatra y Marco Antonio. Más al sur, en el golfo de Patras, fueron las galeras de Juan de Austria y Álvaro de Bazán las que detuvieron el dominio del Turco en el Mediterráneo. Fechas estas para excusarse en ambos casos con una efemérides no excesivamente redondeada -1.990 años de la batalla de Accio; 450 años de la de Lepanto-.

Por querencias y afinidades, nos toca más de cerca aquella confrontación en la que también batalló Miguel de Cervantes, pero percibo en las huestes socialistas una mayor predilección para entroncar su actual relato con aquella victoria de Augusto que oreó la Pax Romana. Un regusto polivalente y evocador, que desde Torremolinos le ha valido al sanchismo para testimoniar que la unidad se ha extendido como una balsa de aceite. Y no hay mejor ejemplo de esa sumisión que Susana Díaz, que hubiera podido encaramarse a la rebeldía de la reina Boadicea, pero ha consensuado su particular armisticio con el más patricio de los cargos: senadora.

Una rezongada melancolía la de Accio, que se proyecta a un futuro cercano como tabla de salvación. Sánchez contempla la unidad socialista, y el único resquemor a ese bálsamo es que se ha publicado un nuevo álbum de Astérix el galo, para recordar que siempre puede surgir un reducto irreducible. Pero esa elusión a la hazaña de Octavio Augusto busca poner en el punto de mira a otros desiderativos derrotados. Le cuesta imaginar a Almeyda y a Ayuso como Marco Antonio y Cleopatra -más el primero que la segunda-. Y hasta a Pablo Casado difícilmente le encaja en la pechera la toracata romana de Antonio. Pero la imaginación se ayuda con ese juego de desavenencias, el cainismo madrileño que le imprime salseo a ese cambio de querencia electoral que, por todos los hados, parecía inevitable.

Isabel Díaz Ayuso no le haría ascos a encarnarse como reina del Nilo ¡Un áspid a mí! Podría decir la indómita dirigente, que ya ha tentado con pisar la serpiente en esa imaginería cercana a Murillo que la hizo viral, las manos cruzadas como una Inmaculada del neobarroquismo popular. Cleopatra además para trastocar los mitos de un catalán, Terenci Moix sublimando las pirámides egipcias, ya no a través de los ojos malvas de Elizabeth Taylor, sino por el descaro de una chulapa madrileña. Madera para sostener que la seducción aviva la insolencia, y que en un partido político marcar la diferencia puede suponer brillar con luz propia o por contra chamuscarse. Y ante las intrigas ajenas, a Pedro Sánchez no le queda más remedio que pedir gustosamente unidad.

Pero si quieren Pax Romana, váyanse directamente al parné. Los alcaldes unidos, agrupándose todos sin cantar la Internacional, por ese horror vacui a perder las inmobiliarias plusvalías. Ojalá hubiese idéntica presteza de los legisladores para entenderse en otros ámbitos.

** Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor