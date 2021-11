Hace poco, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, señalaba que «nos encontramos ante una encrucijada de nuestra historia». Y en las encrucijadas, ya se sabe, hay que detenerse para pensar, reflexionar y decidir qué camino hay que tomar y en qué dirección hemos de seguir. A las dificultades de toda encrucijada se unen a la de esta hora varios ingredientes: primero, el miedo, tras haber sufrido una terrible pandemia, cuyas consecuencias siguen palpables, sin que todavía podamos cantar victoria; segundo, el desconcierto ante tantas noticias que nos parecen increíbles, por sus contradicciones flagrantes, por sus gravísimas repercusiones en la marcha de la sociedad; tercero, el aumento de un relativismo que descoloca por completo nuestros principios y que nos lleva a una constante negación de Dios, o al menos, a una silenciosa expulsión de nuestro entorno. Noviembre, que se abrió con el recuerdo de los «santos de la puerta de al lado» y con la visita a los cementerios, sigue recordándonos, como telón de fondo, esas grandes interrogantes que todos llevamos dentro y que afloran cuando menos lo pensamos. Y es que una sociedad organizada en progreso y bienestar, en que la religión quedase superada como reliquia del pasado o recluida a la esfera de lo privado, y en la que la felicidad quedase garantizada por el funcionamiento de las condiciones materiales, estaría abocada, más tarde o más temprano, al fracaso y a la disolución.

Me viene a la memoria un pasaje que marcó para siempre la vida del filósofo Albert Camus, Premio Nobel de Literatura en el año 1957, y al que los biógrafos del escritor le atribuyen su profunda incredulidad. Camus vivía en Argel. Tenía quince o dieciséis años y paseaba con un amigo a la orilla del mar. Se encontraron con un revuelo de gente. En el suelo yacía el cadáver de un niño árabe, aplastado por un autobús. Albert Camus, después de unos momentos, señaló el cadáver, levantó la vista al cielo y le dijo a su amigo: «Mira, el cielo no responde». A partir de entonces, cada vez que intentaba superar ese impacto, se levantaba en él una ola de rebeldía, producida por el zarpazo del mal. Le parecía que toda solución religiosa no era más que una forma de escamotear una tragedia que no debiera haberse producido nunca. Desde ese suceso, el futuro escritor da la espalda a Dios y se abraza a la religión de la dicha: «Todo mi reino es de este mundo», dirá. Y también: «He deseado ser dichoso como si no tuviera otra cosa que hacer». Pero Camus sufre en sus carnes el golpe brutal de la enfermedad grave. Dos brotes de tuberculosis truncan su carrera universitaria y oscurecen el horizonte azul de un joven que reconoce su pasión hedonista por el sol, el mar y otros placeres naturales. El absurdo se instala en una vida que solo quería cantar. Y es, entonces, cuando hace decir a Calígula esa verdad tan sencilla, tan profunda y tan dura: «Los hombres mueren y no son felices». Noviembre sigue invitándonos a colocarnos en la orilla de la trascendencia, para encontrar respuesta a tantas interrogantes como nos agobian. Me gusta esta oración breve de un creyente: «Señor, haz que la muerte me encuentre vivo». Y aquella otra que rezaba Rilke: «Señor, da a cada uno la propia muerte, nacida de la propia vida». Ante las encrucijadas de la historia, no vale el lamento, ni la desesperación. Todo lo contrario. Solo vale la audacia y la confianza, en el Dios que no realiza todos nuestros deseos, sino todas sus promesas.

*Sacerdote y periodista