La política andaluza está inmersa en un debate que, lejos de avanzar, vuelve siempre a la casilla de salida. Una casilla con una pregunta recurrente: ¿habrá adelanto electoral en Andalucía? El Gobierno de coalición Partido Popular-Ciudadanos lleva meses insistiendo en que no se producirá, en que la situación requiere centrar los esfuerzos en que Andalucía salga de la crisis económica, sanitaria y social derivada de la pandemia del coronavirus. El presidente, Juanma Moreno, lo ha repetido hasta la saciedad, y, con más insistencia, su socio de gobierno de Cs y vicepresidente, Juan Marín. Pero el Ejecutivo andaluz está en una minoría parlamentaria salvada hasta ahora por Vox, que ha decidido retirar su apoyo. La actitud del gran grupo de oposición, el socialista, cambió con la elección de Juan Espadas (hoy finaliza el Congreso del PSOE-A en Torremolinos, del que previsiblemente el nuevo secretario general saldrá fortalecido), que abrió la posibilidad de un gran pacto que salvara los Presupuestos de Andalucía para 2022. Esa posibilidad queda hoy claramente descartada, si bien hasta que el 24 de noviembre llegue el Proyecto de Presupuestos de la Junta al Parlamento autonómico queda una ventana abierta al gran pacto, o al acuerdo con Vox. Lo cierto es que las cuentas del 2022 deben ser las de la recuperación, manejan importantes fondos europeos (más de 5.000 millones de euros) y su montante, 43.000 millones, es el más alto de la historia. Si no salen adelante, prorrogar los presupuestos actuales convertirá la gestión en un duro camino lleno de tropiezos pero ese es el escenario que parece avecinarse. Y vuelven las especulaciones: ¿Convocará Moreno a las urnas? ¿Esperará a otoño del 2022, que es cuando corresponde? La decisión es suya, pero también dependerá del esquema político de Andalucía, y todo apunta a que al final convocará elecciones en la primavera del 2022. Eso parece, pero quizá todavía no sea tarde para que todos los partidos hagan un esfuerzo de consenso pensando en los ciudadanos y en su futuro.