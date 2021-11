No me he planteado comprarme un coche, bebidas espirituosas o juguetes. Pero uvas no faltan en casa y me consta que los supermercados están a rebosar de productos navideños desde finales de octubre -tengo la sensación de que cada año llegan antes-. Recojo mis medicamentos en la farmacia sin demoras y en mi familia nunca han faltado camioneros que se la jueguen en la carretera un día sí y otro también. Quizás por eso solo he advertido que algo no funciona más allá de mi mundo (mi barrio, mi casa y los libros) cuando mi editora se mostró preocupada por la falta y el precio del papel.

Me dije que algo pasaba más allá de la locura del posible (y anunciado) apagón que ha creado una histeria colectiva y ha hecho que se acaben los hornillos -esos que nos llevamos cuando vamos de camping- en múltiples comercializadoras y que tiene tan entretenido al grupo de Whatsapp familiar desde hace semanas. No creo en los apocalipsis de gran consumo y compro los regalos de navidad en las rebajas de verano para ahorrar, así que no me había percatado de que estamos inmersos en plena crisis de desabastecimiento de productos a nivel mundial.

Solo un titular de El País logró hacer saltar mis alarmas (por lo disparatado del mismo y la peculiar combinación de elementos): «Habrá juguetes y ginebra en Navidad». Y yo me pregunto: ¿No nos preocupábamos hace un año por si iba a haber Navidad? Ya podemos reunirnos con amigas y familia. Entonces, ¿qué importa si bebemos una cosa u otra o si los Reyes de este año son más humildes si lo importante es que prodremos celebrar una Navidad en condiciones? Insisto: tenemos uvas, turrones y cava y podemos reunirnos y abrazarnos vacunados, ya lo hagamos con o sin mascarilla. Que tenemos que esperar unos meses para recibir un coche o una lavadora... Bueno, el verdadero drama son las listas de espera de la sanidad pública para acceder a los especialistas, pero no lo material.

¿Qué importan los regalos si vamos a poder estar juntas? Que sí, que hay obras paralizadas (España y la construcción, ese binomio terrorífico del que, crisis tras crisis, nunca nos desligamos), contenedores parados en los puertos y distribuidoras que están de los nervios y a lo mejor faltan algunos productos en los lineales; habrá otros. ¡Ah! Que quizás la globalización y la deslocalización no eran tan buena idea. Qué hallazgo; menuda reflexión. ¿Ahora nos damos cuenta?

*Escritora