El viejo y nuevo idilio de Gerard Piqué con Madrid, en su comparación con Barcelona, rompe las costuras de las limitaciones. Dirán que está vendiendo su producto, que es la Copa Davis en Madrid, y tiene todo el derecho del mundo a llevar por delante su interés. Pero sus palabras son rotundas: «Amo mi ciudad más que nada pero siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Es un ejemplo para Europa y todo el mundo. Me gustaría que Barcelona estuviese a ese nivel y creo que en estos últimos años nos está costando más». Es posible. Yo también amo Barcelona y he sido muy feliz siempre que he gravitado entre Boadas, que se mantuvo abierto en plena guerra y seguía dispensando esos dry martinis agitados, y Casa Leopoldo, ese templo de la literatura gastronómica en el que Manuel Vázquez Montalbán se soltó la coleta de poeta novísimo para convertirse en Pepe Carvalho.

Cómo no ser feliz en Barcelona, me pregunto yo, si es una ciudad que puedes reinventarte en tu recuerdo, porque luce un pasado de veladas en Giardinetto con Enrique Vila-Matas o las tortillas posmodernas del Flash-Flash, todo fotografiado por Colita. El Boccaccio y El Raval, cuando existía: una mezcla imbatible. Esa Barcelona en la que aún se daban la mano Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez la empezó a reventar el nacionalismo, porque se abandonó la patria del lenguaje para imponer una única lengua. Por eso a Barcelona no se viaja, sino que se rastrea. Gerard Piqué me cae bien porque quiere ser más que un jugador en un club que no es más que la sombra de su pasado, pero tiene la respuesta a la caída de Barcelona en la fotografía en la que aparece votando en el referéndum ilegal que era la impugnación de nuestra convivencia. No digo que Piqué sea la causa, pero no tiene que marcharse demasiado lejos para encontrarse la razón del desastre. Madrid, en cambio, a pesar de los agoreros apocalípticos, sigue siendo lo que ha dicho Piqué porque no ha sufrido un procés.

*Escritor