Como preocupa el cambio climático, si en noviembre tiene que llover y llueve, todo cobra un aire de normalidad y después de este año y medio de incertidumbres, lo habitual da seguridad. Ayer en la pescadería, una señora, mientras le servían los boquerones, comentaba que ella antes no se hubiera creído las amenazas de apagón, pero después de la pandemia duda de todo. Así que, mientras de China o de donde sea nos llegan anuncios apocalípticos porque están aconsejando a la gente que haga acopio de lo necesario, sin que se sepa si es que viene una crisis energética o un nuevo confinamiento a lo bestia, los precios en España aumentan como nunca, pero la gente quiere vivir como siempre. Una amiga muy joven me dice que ella va a almacenar latas de conservas y se va a comprar un camping gas, porque su proveedor chino la tiene amedrentada, y yo me río con la broma que no es broma de que también puede faltar el gas por lo del oleoducto cerrado en Marruecos.

Mientras, en la cumbre del clima, acuden los poderosos y se cuentan cuatrocientos jets privados de esos que no contaminan nada, y luego, mientras Biden se queda dormido o Leonardo di Caprio, que ojalá no haya ido en avión propio también, pasea palmito, suenan discursos indignados porque estamos tirando el mundo al váter y ya no nos queda tiempo. Como estamos rodeados de mentiras, es mentira que la vajilla salga limpia del lavaplatos si no la enjuagas antes, pero la publicidad conmina al ahorro de agua usando un detergente tan potente que cambia el poder del agua por el de la química venenosa que al final, va a parar a los ríos que van a dar en la mar. Que es el morir. Como morirán los campos donde instalen esas placas de metal horrendas. Y eso no es otro cantar.

No es mentira, en cambio, que la cuenca del Guadalquivir padece su sequía habitual y que Madagascar sufre hambruna climática. Así que, mientras rezamos para que este invierno no tengamos que quemar los muebles para calentarnos como en Doctor Zhivago, doy las gracias porque llueve. Y la lluvia en noviembre es lo que tiene que ser.

*Profesora