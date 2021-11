Hace unos días estuve viendo en la tele las entrevistas a los expresidentes del Gobierno acerca de que hace ya diez años que ETA no asesina y también de cómo hablaban de las supuestas concesiones gubernamentales realizadas para que la banda dejara de sembrar el terror en las calles de la gente. Me sorprendió que se hablara de esto como un debate que va a ocurrir en breve a propósito de la intención gubernamental de acercamiento de los presos etarras a Vascongadas cuando eso ya está consumado desde hace meses; casi todos los sábados voy a la cárcel para tratar a mis defendidos y los sábados era el día elegido por los familiares de etarras para ir a ver a los suyos. Pero ya no vienen porque los terroristas ya no están aquí. Ya están allí donde querían. Por tanto, el debate ahora de si la dispersión de etarras por cárceles fuera del País Vasco es o no ajustada a la ley, es una cuestión irrelevante porque habla de un hecho consumado como si aún no hubiese ocurrido. Este Gobierno, fiel a sus apoyos parlamentarios, plantea un debate ya estéril, pero lo plantea para aparentar ante la opinión pública que no es una decisión fácil y debe ser consensuada con los demás partidos democráticos cuando ya ha sido realizada unilateralmente. Sin duda es una estrategia astuta y no lo digo despectivamente porque un gobierno sin astucia es como una bailarina sin caderas.

No obstante, más allá de los apoyos para gobernar, creo que aún no era acertada esta decisión, porque la estrategia de la dispersión para impedir el cumplimiento de condena en las cárceles vascas no era hacer la puñeta a los familiares que visitan a los asesinos o dificultar los beneficios penitenciarios de dichas largas condenas -que ahora sí concederán los jueces de vigilancia penitenciaria de partidos judiciales vascos - sino evitar las conexiones de una organización asesina. El final de la dispersión penitenciaria de presos etarras es acorde a derecho si consideramos que la banda ya no existe y por tanto tales conexiones terroríficas ya no tienen razón de ser por lo que estos presos deberían ser tratados como presos comunes y a los presos comunes, por muy sanguinarios que sean, se les encarcela cerca de su familia. Pero ¿en verdad se ha extinguido totalmente ETA? Es ahí donde este Gobierno debería haber tenido más astucia todavía aprovechando las ansias de acercamiento de los presos etarras a su tierra. Me explico: mientras haya partidos políticos que solo lamentan los asesinatos de ETA, pero no los condenan, de alguna forma están fomentando el despertar de la violencia social etarra y, por tanto, están alentando que esto sea una tregua indefinida y no definitiva. Así que antes de finalizar la dispersión de presos se debería haber lanzado la pelota a esos partidos políticos que lamentan los asesinatos, pero no los condenan (yo creo por eso que no lamentan tanto) para que movieran ficha. El Gobierno les debería haber dicho algo así como que está dispuesto a finalizar la dispersión de los presos etarras e incluso dar más pasos penitenciarios, si estos partidos emiten un acto formal y definitivo de condena -y no lamento- del terrorismo vasco.

Porque el final definitivo y no indefinido de ETA es que esta sea repudiada por su rama ideológica con representación política. Pero si no hay esa condena expresa no podemos fiarnos y el reagrupamiento de terroristas en cárceles vascas y el júbilo sanguinario que ello conlleva en muchos votantes de Bildu, lejos de ser el final de esta pesadilla podría ser el comienzo de su segunda parte. Y quiero dejar claro que esto que digo no significa un pretexto hipócrita para evitar el final de la dispersión de presos etarras y que sigan todo lo jodidos que se pueda por haber provocado tanto terror y sufrimiento. Lo digo porque creo que mientras esos horribles partidos no dejen de ser horribles, es decir, no condenen a ETA, sencillamente esta está en disposición de volver a cometer atentados alentada y motivada por unos representantes públicos elegidos democráticamente que no la consideran una banda de asesinos sino un ejército de liberación nacional. Espero de corazón estar profundamente equivocado y que la concentración de presos etarras en el País Vasco no tenga nefastas consecuencias para la vida de cualquiera de nosotros.

*Abogado