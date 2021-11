Nos es que debamos de extrañarnos a estas alturas, pero nuestras fiestas, nuestras celebraciones, tachonadas en el calendario, han sido una suplantación, de unas detrás de otras, de diversas costumbres y creencias de los diversos pueblos y culturas que el devenir de los tiempos han ido estableciendo en la historia de la humanidad. Lo de Halloween no es tan nuevo, y aunque sea un esnobismo o al menos lo parezca adoptado de la cultura anglosajona, sus raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de tres mil años. La fiesta pagana se celebraba en Irlanda el 31 de octubre. Pero llegaron los romanos y conquistaron a los celtas en el siglo I d.C., agregando sus propias fiestas de Feralia, que conmemoran el fallecimiento de los muertos y de Pomona, la diosa de la cosecha. Pero aquí, como es de suponer no queda la cosa. En el siglo VII d.C., el Papa Bonifacio IV estableció el Día de Todos los Santos, que originalmente era el 13 de mayo. Quizá en un esfuerzo por suplantar la fiesta pagana con una observancia cristiana, se trasladó al 1 de noviembre. El día de los santos se convirtió en una víspera sagrada o santificada y, por lo tanto, en Halloween. Y en esas estamos. O mejor dicho no exactamente en «esas», pues desde aquel entonces hasta ahora la Fiesta de los Santos y Halloween no es que hayan convivido juntas, sino que hoy por hoy parece que una a la otra se dan codazos. Entre otras cosas, porque el sentido espiritual de una y otra tiene una puesta en escena, a veces prosaica. No hay más que comprobarlo en nuestras calles y centros comerciales en esos días: una fiesta de disfraces que algunos se toman tan a pecho como un casting de ‘Crepúsculo’. O que otros asimilan con entusiasmo como la fiesta del gamberro: la noche del sábado 31, dos tíos jóvenes con sendos trajes de camuflaje de francotirador, detrás de una palmera, asustando a gente que pasaba por el parque de Colón. Lo dicho, fiestas que suplantan unas a las otras, y ella sola se murió.

** Mediador y coach