Hace poco asistí a un Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. De carácter virtual, por supuesto, porque aún no están los tiempos para grandes concentraciones. Sin embargo, no se trataba de una ración más de webinar, el plato estrella de nuestras comunicaciones durante toda la pandemia. Nuestra presencia en el congreso se manifestaba en el congreso a través de un avatar, a imagen y semejanza nuestra, una animación que intentaba ajustarse a nuestros rasgos, con el mejor de nuestros perfiles e intentando simular nuestros defectos... Real como la vida misma. Por ello, no era una intercomunicación a la sazón, ya que te permitía charlar con los replicantes de los congresistas y teletransportarte de un stand a una sala de conferencias -el sueño infantil de mis películas de ciencia ficción- y multi ubicarse para rebañar hurañamente ese don divino. Hasta los más escépticos de este formato reconocieron creerse inmersos en ese espacio virtual, casi libres e independientes del cordón umbilical de una conexión y un teclado.

Quizá no exista un concepto más paradójicamente contradictorio como es la realidad, cuyos límites cada vez se ensanchan más como un universo expandido. Ese es el inquietante e hipnótico destino del ser humano, que desde que pintó sus manos en esas cuevas compartidas con osos de las cavernas ha repartido su existencia entre los percibido, lo narrado y lo soñado. El materialismo primario de las llagas de Santo Tomás fue perdiendo sentido a lo largo de los siglos. Ahí están las Meninas de Velázquez para mostrar como un acto de fe que el aire discurre entre la corte de la Infanta y Felipe IV. El cine y la televisión ensancharon la cartografía de lo real y a finales del siglo pasado, un cuadrángulo que cabe en un bolsillo se convirtió en el nuevo becerro de oro: Mucha chavalería, de quince a cincuenta años, ya no vende su reino por un caballo, sino por una buena conectividad.

Marck Zuckerberg lo sabe. Listo como los ratones coloraos, ahora que Facebook ha caído en el estigma de la mala reputación, da otro empujón para colonizar otra Terra Incognita de la realidad. Se llamará metaverso ese profundización en la inmersión sensorial en otras dimensiones. Una huida hacia adelante que muy probablemente ofrecerá pingües beneficios. Porque la vista, a través de las gafas tridimensionales, se convirtió en el más adelantado de los sentidos en este nuevo contexto -el olfato será el más reacio y el más terco, siendo precisamente el que guarda las esencias de la evocación-. Pero esta expansión irresistible de la realidad virtual supone darle crédito a la otra vida, incluso para quienes se desentienden del más allá. Desde el más allá han venido Lola Flores o Nat King Cole para interpretar duetos. Y el día de Muertos estará muy arraigado en México, pero ha sido una película de animación de Hollywood la que ha puesto en valor a las catrinas y toda esa alternativa latina al descoque de Halloween.

El cuco de Zuckerberg se ha dado cuenta que una cosa es ser inmortal y otra pervivir, que, gracias a la realidad digital, se convierte en una trascendencia low cost. ¿Qué hubiera ocurrido si a Segismundo le hubiesen encasquetado en su mazmorra unas gafas 3D? Palpando la arena de los mares del sur, o contemplando la lluvia de confetis de Times Square, quizá el personaje calderoniano se hubiese retractado de que los sueños, sueños son.

* * Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor