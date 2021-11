No siempre ha estado el mundo gobernado por los mejores, y a la vista de la imagen del otro día de los integrantes del G20 de espaldas a la Fontana di Trevi lanzando su monedita, a uno se le queda cara de... No sé, ante estampa tan patética. Un planeta liderado por tipos ridículos. Además de tirar monedas parece que han hablado de la pandemia, pero a la principal responsable con sus experimentos descontrolados, que es China, le aplican lo que Florentino Pérez dijo el año pasado de Vini cuando no la metía ni con calzador: «No se toca». Pues si no se toca a China, que además es la culpable de la cuarta parte de la contaminación global, y que ni se digna aparecer por estos foros buenistas, ya me dirán. Luego han ido a Inglaterra a tratar el cambio climático o algo así, pero China y los demás súper contaminadores, como China, EEUU o Rusia, sólo estarán de perfil, o ni siquiera. Y luego usted y yo somos los que tenemos que pagar en el recibo de la luz el impuesto del CO2 y no sé cuántas cosas más para salvar el planeta. Nos quedamos sin gas, anuncian el apagón global, aquí cerramos la única fuente rápida, barata y limpia, además de segura (sí, segura) que son las centrales nucleares, pero, usted y yo somos los culpables por tener coches de gasolina, dejar la tele encendida y comer filetes de ternera. Menos mal que ya estamos acostumbrados a estos catastrofismos engañabobos. Cuando nos asustan con algo es que están preparando algo peor, no falla. Cuando nos responsabilizan de la contaminación es que ellos piensan contaminar más. De hecho, los cientos que acuden a estas reuniones cumbre de lo que sea, lo hacen a bordo de jets súper contaminantes y se llevan hasta su coche-tanque, como Joe Biden, que el otro día le dio la mano a Sánchez durante cinco segundos, no se vio si el susodicho se la sacudió y se la limpió en la chaqueta (la mano) como cuando se la dio a un africano en la última campaña electoral. Mientras, los de ‘Bricohéroes’, en TV3, dicen que les gustaría que la reina Letizia y su hija menor de edad, Leonor, les practicaran una felación, y a JxCat, bienquistos del gobierno, les parece genial. Es lo que merecemos.

* Escritor @ADiazVillasenor