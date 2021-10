Eran las navidades del 2006 y estábamos en Villaralto de vacaciones. Habíamos montado un día de campo a las orillas del Guadamatilla, junto al escenario de la romería de la Divina Pastora. La candela para asar las sardinas ya estaba encendida y las primeras cervezas, abiertas. Políticamente era un tiempo señalado para alguna alegría pero llegó Ángel y sus palabras ensombrecieron una buena parte del día. ETA había matado a dos personas aquel sábado 30 de diciembre a las 9.01 en el aeropuerto de Barajas, en la Terminal 4. La banda armada nunca había cometido una acción terrorista durante la suspensión de sus actividades, como era este caso, y siempre había anunciado previamente su decisión de continuar con los atentados en una declaración previa. ETA ponía fin aquella mañana de campo al «alto el fuego permanente» que había mantenido durante buena parte del 2006.

Aquellas navidades esperábamos la paz, que no llegaría definitivamente hasta el 20 de octubre del 2011. Vivíamos en aquella España de atentados sangrientos en la que ETA mataba a quienes no pensaban como quien redactaba su pensamiento. Cuando el País Vasco era una belleza en silencio porque la sangre hacía enmudecer las calles. Acaban de cumplirse diez años de una historia que ensombreció una España que ya estaba casi medio muerta por la dictadura de Franco. Y que cuando estaba resucitando le llegó el Covid. Por eso hay que acostumbrarse a vivir en la pendiente, como el final de aquel día de campo en las orillas del Guadamatilla, donde al menos no había que reservar espacios para hablar --como en los bares, tabernas y restaurantes después de la pandemia-- y hacer nuestro el pensamiento de Antonio Gala que dice que la felicidad es darse cuenta de que nada es demasiado importante.

Aunque aquí en Córdoba, por san Rafael, con la Mezquita y el Patio de los Naranjos como pararrayos de la eternidad, contemplar claveles y rosas rojas de Flora como catarsis de la tragedia del coronavirus en la soledad de bullicio de estas tardes de otoño es el privilegio de una ciudad que tiene como guardián a un arcángel. Aunque posea edificios de tanta enjundia como el del Palacio de la Merced, que fue hospicio en 1850, y exponga en forma de esparraguera la fuerza interior; el Palacio de Viana, con la torre de san Agustín al fondo; la Posada del Potro, la fuerza de un deseo de la Edad Media; o el Palacio del Museo Arqueológico, la intimidad con el arte global. Córdoba está acostumbrada a las flores. Y a salir a la calle a verlas. Ya sea en los patios, la belleza íntima, o como en Flora, el arte en su plenitud, que le ha puesto música clásica al Patio de los Naranjos, donde también conviven cipreses y olivos.

Cerca del Alcázar de los Reyes Cristianos, donde se han exhibido los mejores caballos árabes de Europa, al lado del Palacio de Congresos, donde el director, Rafa Romero, convocó a su tocayo san Rafael, al lado del alma de Córdoba, que está en la Mezquita, muy lejos de aquella herencia medio envenenada al lado del Parque Joyero que anda todavía por esos andurriales irreconocibles. Como irreconocibles se están haciendo esos espacios que ocupaban las oficinas de los bancos en la Avenida del Aeropuerto y que ahora han pasado casi en toda su extensión a propiedad de vascos y catalanes –Kutxabank (Cajasur) y Caixabank--, los cuidadores de la riqueza en efectivo de España desde siempre, incluso desde los tiempos del padre Roelas, a quien el arcángel le dijo en la madrugada del 7 de mayo de 1578 en lo que hoy es la iglesia del Juramento: «Yo te juro, por Jesucristo crucificado, que soy Rafael, ángel a quien Dios tiene puesto por guarda de esta ciudad». Un guarda celestial que subido en sus triunfos convoca a los cordobeses a ir de perol e intenta librarlos de la maldición de la dictadura de Franco, de la sangre derramada por ETA y de la pandemia del coronavirus... con los claveles rojos de Flora.