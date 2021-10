Ya está el aceite nuevo en algunos comercios. Ha empezado la recolección anticipándose a lo que decían los campesinos del siglo pasado: «La cuadrilla irá al tajo después de la Purísima». Entonces se hablaba de kilos de aceituna y no de kilos de aceite, verde que te quiero verde, como dice la copla poética. Ese gozo literario me invade siempre que me adentro en tierra de olivos. La beso y le digo: «Eres la tierra de mis raíces». Raíces profundas, como las de un olivo centenario que guarda el secreto de nuestro pasado. La Cofradía de Amigos del Olivo de Baena, de la que tengo el honor de ser fundador y presidente honorario, nos reunimos alrededor de unas migas.

Celebramos el comienzo de la recolección en franca camaradería y opíparamente. Buena idea de la presidenta, Rosi, de entregarnos un delantal con fina propaganda de la Denominación de Origen Baena. Pero el plato principal no fueron las migas. Para mi sorpresa hubo notas sublimes de la guitarra del amigo Rafael Trenas y cante del bueno a cargo de María José Abad. Por unos instantes rememoré los cantes en la Universidad Internacional de Santander donde anualmente el médico Francisco Pérez Jiménez amenizaba el curso sobre el aceite de oliva con un espectáculo flamenco. María José Abad intervino con palos diversos; entre otros cantó María la Portuguesa y Córdoba callada y sola, con voz melodiosa envuelta en mucho arte. En cuanto a Rafael Trenas llevaba tiempo sin oír su guitarra. Me acordé de Mariano Roldán, poeta lirico natural de Rute, autor de su Córdoba romana, al oír al poeta musical Rafael Trenas con su guitarra armoniosa.

*Escritor