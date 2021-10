Hubo un tiempo en que Córdoba era pura magia, rumor de fuentes acunando siglos, fulgor de cultura y saber antiguo, faro de ciencia y de poetas, arrullo de siesta y crepitar de rezos, sabor a raza y quejío de soleá y atavismo. Hoy, en cambio, se ve silenciada por clamores propios y ajenos, tiñe sus canas con afán estrafalario, sacrifica su paz y su anhelo en pro del alcohol, la suciedad y el ruido. Víctima de uno de los procesos de gentrificación más salvaje que se vive actualmente en España, ha decidido vender su alma al diablo en favor de un turismo de masas sazonado de despedidas de soltero, música desaforada y desmadre, que hace imposible la vida (normal) en las zonas más congestionadas del casco histórico. Salimos de la pandemia reafirmados en la apuesta por bares y terrazas como única vía posible de desarrollo económico, por reconvertir las viviendas tradicionales en hoteles y pisos turísticos, por promover el turismo de avalancha y olvidar que tenemos una responsabilidad de primer orden con nuestra esencia, nuestro legado, nuestra identidad. Era hasta cierto punto previsible que tras el covid vendría una etapa de euforia desatada, de histeria colectiva, de locura y desenfreno, pero ¿qué ocurre con las personas obligadas a vivir en medio de un bullicio sólo comparable al de la feria?, ¿qué con ancianos, enfermos y niños?, ¿qué con sus derechos y garantías fundamentales?; ¿cómo justificar ante la historia que estemos convirtiendo nuestro centro histórico en un puro y vulgar botellón? Son bastantes las asociaciones ciudadanas que reclaman desde hace años la necesidad de descanso y el poder habitar sus casas sin sentirse agredidos; muchos los ciudadanos incapaces de soportar el runrún de maletas y las juergas nocturnas a pie de calle o en viviendas contiguas a las suyas reconvertidas al turismo; cientos las personas que han debido abandonar sus hogares para trasladarse a otros barrios o a otras ciudades, agotadas ante una situación difícil de entender, ante la indefensión absoluta en la que las han dejado nuestras autoridades, ante el caos que ha subvertido el orden. Es como si en este país sólo pagara impuestos una parte; en el fondo, una de las situaciones más injustas e indignantes que ha conocido la historia reciente de esta ciudad milenaria, transformada día a día en parque temático de cartón piedra al servicio del desbarre y la sinrazón travestidos de progreso y supuesta prosperidad económica. Muchos pensarán que exagero, o que me quedo sólo con lo malo obviando lo positivo. Dénse, por favor, una vuelta por el entorno de la Mezquita cualquier tarde de sábado, y traten de ponerse en la piel de quienes aún viven allí. Lo del pasado puente del Pilar ha sido de libro.

Es difícil prever hasta dónde llegará este proceso. Por el momento, son cada vez más las casas compradas por multinacionales y grupos hoteleros que seguirán siendo adaptadas para bares y alojamiento, hasta el punto de que debemos estar a punto de superar nuestra capacidad de carga si es que no lo hemos hecho ya. Algunos, ingenuos, creyeron que la pandemia nos haría recapacitar; que tras comprobar la fragilidad extrema de nuestro sistema productivo reconduciríamos el modelo en pro de la diversificación económica, la industrialización y la creación de estructura. Ilusos... Córdoba apostó hace ya mucho tiempo por el empleo de baja calidad y la economía sumergida, y de ahí no sale, entre otras razones porque no quiere y porque forma quizás parte sustancial de su propia idiosincrasia. Respetable, sin duda, desde ese punto de vista; pero esta ciudad atesora cuatro declaraciones directas como Patrimonio de la Humanidad (y alguna más indirecta), y responsables institucionales y técnicos tienen por ley la obligación de velar por la integridad de nuestro acervo patrimonial, evitando a toda costa que sea pervertido, frivolizado, vapuleado. Lo que está ocurriendo con la zona Patrimonio de la Humanidad del entorno de la Mezquita-Catedral es de juzgado de guardia, y alguien tendría que ponerle freno antes de que las cosas se acaben de dislocar y aquello se convierta en una sucursal posmoderna de Sodoma y Gomorra. Exagerado, en absoluto; alarmista, tampoco, créanme. En muchos aspectos me quedo corto.

El mes próximo nuestra ciudad acogerá el I Congreso Internacional de Gestión Turística del Patrimonio Cultural y Natural en destinos de interior, que parece el marco ideal para discutir estos problemas (en absoluto privativos de Córdoba), reflexionar en profundidad y decidir qué modelo queremos para el futuro. En mi opinión, sería el momento de apostar por el turismo cultural y de calidad, que no es masivo, estacional, ni de borrachera; o por lo menos de corregir ciertos excesos. Córdoba está de moda, y de momento el aluvión de turistas seguirá llegando; pero puede que un día, cuando nos detengamos a tomar aire, percibamos la gravedad extraordinaria de los pecados cometidos, y entonces será ya demasiado tarde. Que le pregunten a Venecia.