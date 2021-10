Un hombre sale al frente de unas preguntas que no tienen respuesta. No parte al encuentro de sí mismo, sino para aceptar su misterio. Porque demasiados protagonistas se lanzan a sí mismos, pero sin aceptar que el enigma es vivir y conviene encararlo. Por eso un hombre en Madrid, desde una existencia razonablemente próspera, decide echarse al mar. No como metáfora, sino literalmente. Y tampoco bajo una sugestión, pero sí imantado por un eco: tras la conversación con su amigo Manuel Villanueva de Castro, ese hombre fabula con la historia de Agustín, hermano de Manuel, que muchos años atrás murió cuando su barco trataba de atracar en Castletownbere tras haber faenado en Gran Sol. Es curioso cómo algunos relatos se nos graban por dentro de los ojos. Los estamos mirando al doblar cada esquina, incluso cuando no somos conscientes de que esa posesión se ha producido ya: de pronto forman parte de nosotros, y cuando algo colapsa ascienden con violencia hasta la superficie. La vida de este hombre ha reventado, pero no lo parece: el temblor es interno, como siempre lo es, y alude esencialmente a la naturaleza de una vida no acabada, pero sí enteramente construida. Es la edificación lo que rechaza, es esa fachada que se ofrece de nuevo ante sus ojos lo que logra mover el suelo bajo sus pies.

Y la vida, ¿era esto? Entonces se arma de tesón para conseguir enrolarse en un arrastrero gallego hacia el caladero de Gran Sol, con la excusa de hacer unos reportajes para el periódico en el que trabaja. El argumento es verosímil: una vez escuchó una historia de mar y se le quedó dentro. Ahora quiera vivirla, para poder contarla. Pero nadie parece valorar -aunque él sí la conozca- la marejada real que se dispone a dejar atrás. Con ese matrimonio que se tambalea y el retrato biográfico que tiene que aceptar, porque ya está pactado, pagado y concluido. Así que marcha, en parte, para sacar los ojos del retrato.

Cuántos de nosotros lo hemos hecho también, cuántos lo hemos firmado, cuántos lo hemos pagado y padecido. Pero el hombre o la mujer que no tenga, al menos una vez, la valentía de tentar su comodidad, de atreverse a mirar sus pasos desde fuera, es difícil que de veras avance. Porque en la autoafirmación complaciente, en la imposición reiterada de un carácter, sólo se trasluce una incapacidad para continuar y aprender de los propios vértigos y caídas. Mientras, en Gran Sol, intentamos ser otros; pero para volver fortalecidos al punto de origen que debemos salvar. Antonio Lucas ha escrito una novela que no es una novela de periodista, ni mucho menos de poeta: el suyo ha sido un viaje contra los elementos de su propia conciencia. Hay que leerla no sólo como relato marino -que lo es, y espléndido- con sus ecos de London y Melville, sino como la prosa cincelada por un hombre que asiste a su escrutinio sin ninguna piedad. Y justo cuando el suelo deja de levantarle el cuerpo con la marejada, cuando empieza a sentir que ya es uno de esos marineros que lo llaman chaval, porque le han hecho sentir, desde su dureza descarnada, que es posible otra vida con otros argumentos, se ha acabado el tiempo y tiene que volver.

De la técnica novelística de ‘Buena mar’ puede escribirse mucho, pero esto no es una crítica literaria, sino el pulso de un cómplice en ventiscas al que también le han temblado los pies al regresar a tierra. Veo a Antonio Lucas entrar en el MacCarthy’s y pedirse una pinta con unos compañeros que poco después volverán a Gran Sol, porque no hay horizonte fuera del Carrumeiro. Y las frases se gravan con salitre en la piel: «Aprovechas la vida, fillo, y lo que no te convenga lo mandas al carallo. El tiempo que tardes en darte cuenta se hará más gorda la condena». Y eso. O ese jefe de máquinas que nunca baja a tierra, por miedo a no querer embarcarse de nuevo «y desciende a la cueva como se adentra un hombre desfondado en la niebla, rompiéndose a cada paso un poco más».

Este libro, que Antonio ha presentado en Córdoba en La República de las Letras, habla de una resurrección que no siempre es posible: porque ya venga tarde y acabemos hundidos, con la sal en los labios. La buena mar no hace buenos marineros, me dice una amiga hablando de otras cosas, y es cierto. Pero sí nos ha dado un novelista que algunos intuimos desde siempre, aunque no le insistiéramos. Marcharse es tropezar con esas sombras que se han dejado atrás, con un temporal de fuerza 7 o con el mar en calma. Curtirse es entender que el óxido es la sangre del presente. Vivir es regresar.