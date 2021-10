Toda ayuda que se dispense a cualquiera siempre resulta bienvenida, sobre todo por el perceptor. Máxime si vivimos en la cultura de la subvención. Aunque en esto, les confieso mi rareza, pues ni soy merecedor de residencias de tiempo libre bonificadas, ni de plus de puntualidad o asistencia al trabajo en nómina como ocurre en algunas empresas públicas, ni tampoco heredé fincas subvencionables, y en mi vida profesional y personal jamás he cobrado una subvención de nada. Y no me quejo. Pero a lo que vamos ¿a quién le amarga un dulce? Lo fácil y lo popular, quizás lo que más rédito electoral tenga, es repartir ayudas y subvenciones que tantas elecciones ganaron, por ejemplo, en feudos como el nuestro. En los presupuestos que vienen, se anuncia como un gran logro el bono cultural de 400 euros para todos los jóvenes que alcancen la mayoría de edad en 2022, cualquiera que sea la renta familiar, no se lo pierdan. Y si cumples 19 años y no tienes un euro, lo llevas crudo. Y un bono vivienda de 250 euros durante dos años para los jóvenes hasta 35 años con ingresos inferiores a 23.775 euros -la inmensa mayoría- para el acceso a la vivienda. El reclamo de los jóvenes siempre resulta seductor en cualquier ámbito, sobre todo en una sociedad tan envejecida como la nuestra. Si bien, recordemos que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ya aprobó en noviembre de 2007 con la renta básica de emancipación, unas ayudas a los jóvenes de 22 a 30 años con ingresos inferiores a 22.000 euros, de 210 euros durante 4 años para el alquiler. Sabiendo el nulo impacto en la política de vivienda que aquella medida supuso, aumentando incluso el precio de los alquileres, me pregunto si repetiremos el mismo error ahora. Ya se sabe que los españoles, de memoria, andamos regular.

La duda que se nos plantea, más allá de los bonos, es cuáles son las necesidades reales de esos jóvenes, y si estas dos medidas económicas le dan respuesta. Es verdad que los 29 años como edad media de emancipación en nuestro país, resulta muy gravosa para quien no puede comenzar su propio proyecto de vida por falta de medios. Hace unos años, un estudio realizado entre los jóvenes señalaba, en materia de vivienda, la necesidad de potenciar las agencias de alquiler, implementar los avales públicos a colectivos en riesgo, incrementar las desgravaciones fiscales sobre la propiedad de los inmuebles que sean arrendados, el fomento de las viviendas de protección oficial o una política de seguros de rentas sobre el alquiler. Es decir, el tema es más complejo y requiere de muchas más herramientas y de la colaboración de todas las Administraciones en un Pacto de Estado, del que tanto huimos en nuestro país. Denunciaba aquel informe la alta tasa de abandono escolar superior al 20% de nuestros jóvenes en estudios de secundaria y, sobre todo, la lucha contra la precariedad laboral y la falta de inclusión en el mercado laboral, con unos niveles de desempleo insostenibles que llevan a nuestros jóvenes a marcharse en busca de un futuro mejor. Un trabajo digno y estable posibilita una emancipación real más allá de una pequeña ayuda, pero para eso hace falta un sistema educativo que no sea de saldos y renuncias, y una política laboral que apueste por los jóvenes potenciando el autoempleo, aumentando medidas que fomenten las contrataciones de jóvenes, y programas audaces de inversiones en tecnologías o zonas rurales, por ejemplo.

En materia de cultura, parece más bien que lo que se pretende con el bono cultural es una política de ayudas indirectas al mundo de la cultura, fomentando el consumo entre los jóvenes, si bien se podría haber optado también por el ocio activo donde los jóvenes sean los creadores, protagonistas y artífices de su propia cultura. Lo dicho: juventud, divino tesoro.

* Abogado y mediador