La pandemia va muriendo, o eso parece –ojalá no sea un espejismo--, y al tiempo que muere renace la vida alrededor. Es como si todas las energías acumuladas, como si todas las ilusiones frustradas durante este año y medio de pesadilla brotaran ahora de golpe y sin mesura. Una avalancha de gente con sonrisa desafiante atiborra las calles, encantada de haberse podido desprender por fin de la mascarilla --y olvidada de la distancia preventiva que aún aconsejan las autoridades sanitarias--; los bares y restaurantes están a rebosar; el ocio nocturno se desmadra en horarios y euforias; el turismo regresa en masa y, según apuntan las previsiones, los hoteles cordobeses, y los de todas partes del país, volverán a llenarse en el puente del Pilar como en los buenos tiempos. El mundo no se para nunca, no lo hizo ni cuando las peores dentelladas del monstruo, solo dormitaba. Pero en estos momentos alegres, o algo parecido, toca pegar un acelerón, el que habrá de devolvernos el pulso perdido.

Este movimiento recobrado, que tiene algo de impostura, de felicidad fingida, se aprecia en todas las facetas. También, por supuesto, en el ambiente cultural, que ha sido uno de los más dañados por las restricciones del coronavirus. Así es que, quién sabe si por la teoría del péndulo, ayudada por la ampliación de aforos y el incontenible deseo de recuperar el tiempo perdido, por todo eso la cultura se muestra exultante en estos días otoñales. En Córdoba pasa ya lo que venía pasando antes del covid 19, pero todavía más: rara es la tarde en que no se juntan dos o tres convocatorias a las que asistir, casi siempre compromisos ineludibles que te ves obligado a eludir por carecer de ubicuidad. Tanto que en ocasiones, cuando el agobio es gordo, te entran ganas de no atender ninguna invitación, opción que naturalmente te haría quedar mal con todo quisque aunque al menos evitaría los temibles agravios comparativos.

Pero no caigan ustedes en esa tentación y atiendan en lo posible las citas que se ofrecen, muy interesantes todas ellas. Por ejemplo las Jornadas Europeas de Patrimonio, que la Junta de Andalucía desplegará a partir de mañana y hasta el 7 de noviembre a través de 30 actividades en escenarios como el castillo de Belalcázar, Medina Azahara, los museos Arqueológico y de Bellas Artes y el yacimiento de Ategua; se trata de visitas y talleres que, con inscripción previa, permitirán a los participantes conocer las singularidades del patrimonio cordobés y, como novedad de esta edición, hacerlo sin barreras arquitectónicas ni de otra clase, de forma ‘accesible e inclusiva’, como reza en el lema de las jornadas. Por cierto que, en lo que al estudio del patrimonio se refiere, destaca la innovadora investigación que lleva a cabo un grupo multidisciplinar de la UCO, la Unidad Patricia, que apuesta por añadir al estudio de los monumentos el de los espacios naturales con el auxilio de la botánica y la química, que también son cultura.

Y hay muchas más ofertas, imposibles de recoger en este espacio. Entre ellas las conferencias y exposiciones que se desarrollan durante este mes en torno a la figura de Góngora, impulsadas por la cátedra que lleva su nombre, empeñada desde que se creó hace siete años en acercar al gran público la figura del poeta barroco. Y las actividades de la Real Academia, que inaugura hoy el curso cargada de proyectos y esperanzas. Y las galas musicales que envuelven la apertura extraordinaria de los patios en el centenario del concurso, y... Ha vuelto la vida, o nosotros volvemos a ella. Y estamos deseando disfrutarla.