Aunque, a veces, el paso del tiempo o la distancia pueden desvanecer su grata imagen, uno empieza de pronto a entender mejor la vida cuando envejece a la par que sus maestros. Ellos fueron, en su día, una especie de segundos padres, la matriz luminosa donde aún gira nuestra infancia como una peonza ebria de emociones, de ideas y sensaciones que antaño nos legaron con inquebrantable pasión y acendramiento. Su huella en nosotros es mítica e indeleble: urdieron las mimbres de nuestro corazón ensanchando los límites de nuestra conciencia. No solo nos transmitieron a su manera ideas y conocimientos necesarios para ir formando nuestra personalidad, sino que, además, moldearon la argamasa de los días futuros que, ante nuestros pies, se abrían suavizando los vértices de nuestro carácter. De un modo o de otro, a ellos les debemos mucho de lo que fuimos, somos y aún seremos.

El tiempo es un grumo de arcilla moldeable que llevamos plegado en la piel de nuestro espíritu e, inconscientemente, a veces desplegamos para reconducir nuestra memoria. En la mía la imagen de mi primer maestro, Cándido Rodríguez, un hombre machadiano, aparece encofrada bajo un sol suave de otoño. Él pertenece al paisaje de mi infancia; pero en la actualidad, desde que resido en Córdoba, el maestro que adoba a diario mi existencia es Luis Molina, un afable pedagogo del que sigo aprendiendo lecciones prodigiosas que me ayudan a ver la vida de otro modo a como la contemplaba hace unos años. No tuve la suerte de pertenecer al grupo florido de alumnos a los que impartió sus clases desde que comenzó su labor profesional en la SAFA de Úbeda, un colegio jesuita, en los años 60, cuando yo era un chavalín que, a su vez, recibía las clases de don Cándido en el viejo colegio de Villanueva del Duque. Me habría gustado ser un alumno de don Luis en aquellos días otoñales y melancólicos, cuando el agua caía lamiendo las paredes forradas de musgo que había, por esa época, frente a los ventanales de mi clase. Cerca estaba el ejido, en el límite del pueblo, y aún más cerca el paseo que ascendía mansamente, escoltado de acacias, hacia la mítica colina donde se alza la ermita prodigiosa de la Virgen de Guía, al pie del cementerio en el que reposan todos mis ancestros. Lejos de ese paisaje del norte cordobés, en el que también nació don Luis Molina, se encontraba la SAFA de Úbeda, la escuela –que hermoso este nombre- en la que don Luis dio clase a Antonio Muñoz Molina, el escritor más valioso y genuino de nuestro país, quien lo ha referido en alguno de sus libros mostrando cariño a su maestro predilecto. Haber dado clase al escritor Muñoz Molina en aquellos difíciles años de postguerra es algo que, a día de hoy, por mil razones, satisface y enorgullece a don Luis Molina. El día que lo conocí, hace tres décadas, acompañaba al famoso novelista en un pueblo del corazón de los Pedroches donde se celebró un magno evento literario en el que intervinieron, junto a él, otros prestigiosos escritores del momento. Fue en Dos Torres, recuerdo, y aquel encuentro inolvidable lo auspició el alcalde de esta localidad, Enrique González Peralbo, también maestro, persona sensible, amante de las letras, de las verdaderas raíces y la cultura, que en su pueblo dejó una huella inolvidable.

Desde aquella ocasión, en aquel encuentro literario, entablé con don Luis Molina una amistad que perdura hasta hoy. No podré olvidar jamás, el enorme cariño que me ha ofrecido siempre, y el fulgor diamantino de su sensibilidad, la luz prodigiosa de su melancolía cuando habla de sus raíces en Santa Eufemia, el pueblo de los Pedroches en que nació hizo ayer, el 6 de octubre, 90 años. Él lleva encofrado a su pueblo en la memoria con una ternura cálida, frutal, de gamuza encendida por un viejo sol de invierno en los ocres caminos de la melancolía. También lleva encofrada en su alma la memoria de su esposa querida, Provi, una maestra muy afable y sensible, impregnada de una pátina delicada y poética, que murió hace ya unos años dejando un gran hueco en quienes la conocimos. Provi un día se nos fue, pero nos dejó a su ángel, su pequeña Marisa, que cuida de don Luis, inundando sus días de una luz de oro y vainilla donde él baña su ánimo cuando más frágil se siente. Pero, gracias a Dios, Luis jamás se encuentra solo. A un maestro de escuela sencillo como él, de labor pedagógica intensa y dilatada, la vida hoy le proporciona el grato espacio de un grupo de amigos a los que agasaja tiernamente con una ternura cálida, exquisita. Y este grupo de amigos firmes, verdaderos, entre los que me hallo, hoy sigue aprendiendo, día tras día, del sutil magisterio de un hombre machadiano que a sus 90 años no ha perdido el fragor juvenil de su mirada abierta, bañada por el resplandor de su terruño, su Santa Eufemia, natal, donde fue niño y aprendió a ver el mundo con la inquietud gozosa y el amor acendrado que cristalizaría, tras su jubilación en el Obispo Osio, un colegio de Córdoba, en sus ojos sencillos y serenos de maestro.

* Escritor