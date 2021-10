Sigo aportando mi granito al desarrollo de la nueva Ley de Educación. Esta vez le toca a la enseñanza de la Historia, ¡importante asignatura para ser ciudadanos de primera! Vamos al principio. Tras una Prehistoria, que no pintó nada más que grafitis y garabatos con los que se contaminó la belleza de algunas cuevas, vienen, sin solución de continuidad, los celtas, famosos cigarros proletarios que ya se fumaban en el Neolítico y que llagaron hasta la última dictadura. Siglos y siglos de esplendor con los celtas, que, por supuesto, eran catalanes y oprimieron a las tribus indígenas. Luego vinieron los romanos, que, por supuesto, también eran catalanes y oprimieron a las tribus indígenas y nos siguen colonizando con sus pizzas. Luego vienen los visigodos, que eran los bisabuelos vicesecretarios de los godos, que también eran catalanes y que también oprimieron a los indígenas. Su mejor rey fue Wamba, importantísimo por la empresa de zapatillas bambas que fundó. Dentro de ellos, surgen los vándalos, que nos legaron el botellón y otras manifestaciones culturales de la misma índole. Después, los moros, llamados así por traernos los frutos de las moreras. Fueron, por supuesto, catalanes y aniquilaron, por supuesto, a las tribus indígenas. Eran los verdaderos habitantes de la Península, pero los cristianos, que esta vez no solo eran catalanes sino de diversos orígenes y que también aniquilaron a los indígenas, los expulsaron. Entre los cristianos, destacaron los Reyes Católicos, porque iban todos los días a misa, y también fueron catalanes y opresores de los indígenas. Enviaron a un tal Colón para que descubriera América, que también era catalana, y oprimir a sus indígenas. Ellos empezaron eso de que España es una nación de naciones, que, por supuesto, era catalana y oprime a los indígenas. Y así seguimos. Lo que vino después no lo estudiamos aún, porque, como forma parte de la historia reciente, aún no es historia propiamente dicha. Así que, queridos chavales y chavalas, ya tenéis toda la Historia de España que necesitáis saber, según la nueva Ley de Educación, para aprobar todos los exámenes que se os presenten y llegar a ser unos estupendos ciudadanos y ciudadanas, o sea, ciudadanía, que también es catalana y también oprime a los indígenas.

** Escritor