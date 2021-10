Esta primera semana de octubre ha comenzado horrorizando a muchos usuarios de las redes sociales con la caída de Whatsapp. Fue como en aquella canción de Alaska y los Pegamoides, «terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos, mi chica ha desaparecido, y nadie sabe cómo ha sido, no». Probablemente a algunos les desaparece su chica o su chico y no se horrorizan tanto como el día que cayó Whatsapp. Pero la experiencia no debe quedar en una simple anécdota, aunque sea ésta a nivel mundial o global, pues debiéramos de reflexionar si nuestra forma y manera de comunicarnos a través de las redes sociales es un complemento saludable de nuestra comunicación y conexión con los demás congéneres, o por el contrario afecta a nuestra calidad de vida. Por ejemplo, los expertos creen que casi un 10% de los adolescentes y jóvenes hacen un mal uso del WhatsApp. Las consecuencias son una falta de comunicación directa con la familia y los amigos, el aislamiento, la pérdida de habilidades sociales y problemas más serios similares a los que provocan otras adicciones. Está claro que una de las mayores ventajas del WhatsApp es la facilidad con la que mantiene en contacto a gente a pesar de la distancia. Es una forma de comunicarse clave en una sociedad en continuo movimiento, en la que salir de tu ciudad, o de tu país, para estudiar o trabajar es más una norma que una excepción. Pero lo que sí está claro es que hemos de racionalizar su uso para que un medio de comunicación sea eso, un medio y no un fin en sí mismo. El apagón de Whatsapp debiera de poner blanco sobre negro si estamos usándolo bien o no.

Esta reflexión es tan vital que el día 4 de octubre, día del apagón, debiera instituirse como el día mundial del uso de las redes sociales. Sensibilizarse con respecto a un problema es el primer paso para solucionarlo.

** Mediador y coach