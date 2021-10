Hay ocasiones en que pretendemos alejarnos tanto de un lugar que terminamos en el mismo sitio. Suele pasar cuando perdemos el norte de lo razonable. Con esto hay que tener cuidado porque nunca es para bien; a modo anecdótico, hace casi setenta años iban mi abuelo Luis y su cuñado Joaquín con una mula vendiendo géneros por esos caminos de Dios. Por la mañana salieron de un pueblo que se llamaba Burriana, donde no vendieron nada después de mucho esfuerzo, así que emprendieron de nuevo el camino. Estuvieron andando toda la noche y ya amaneciendo, reventaditos entraron a otra población con la ilusión de que fuera otra cosita a lo vivido en Burriana. Vieron a un campesino y le preguntaron cómo se llamaba el pueblo y el campesino, desaborío contestó: ¡Burriana!. Mi abuelo, movido por la frustración le soltó una expresión nada agradable. O sea, el esfuerzo baldío acarrea tensión. Todo esto viene a cuento por el independentismo catalán. Miren, a mí me gustan más determinadas personas que el mejor de los libros, fundamentalmente porque los libros se hicieron para cuando esas valiosas personas faltasen y no pudieran contarnos la historia de primera mano. Y cuando te encuentras a una persona de estas, tienes ante sí una máquina del tiempo a la que nunca podrán igualar los textos. Pues bien, hace poco hablé con unan señora catalana que vivió en Cataluña durante el franquismo. Me contó que cuando su suegro sentaba en la mesa a sus hijos les rogaba que no se hablara de política ni de dineros porque la familia guardaba situaciones ideológicas y económicas para todos los gustos. Y ella me contó que, durante el franquismo, hablar catalán no estaba incluido en los planes institucionales, pero que en las calles la gente lo hablaba sin problema. Es más, me contó que la oligarquía catalana no quería que sus hijos hablaran catalán porque era el idioma que hablaban las «chachas» que los cuidaban y, por tanto, hablar catalán era un desprestigio social para el pijerío catalán. Posteriormente viene la democracia y lo que hace es equiparar el catalán al castellano a nivel institucional en una clara postura conciliadora y políticamente preciosa. Después viene este independentismo que lucha por hacer desaparecer al castellano de las instituciones y planes educativos, aunque permita hablar castellano en la calle; curiosamente por esto, el castellano ya empieza a ser un idioma socialmente inferior más propio de emigrantes de otras partes de España como por ejemplo las chachas que trabajan en las casas de catalanes ricos. Así el independentismo obvia el proceder democrático. Como le pasó a mi abuelo y a su cuñado, que dieron un rodeo enorme para volver al sitio que no querían, el independentismo está volviendo a los métodos franquistas que se supone tanto detesta.

** Abogado