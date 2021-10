El maestro de periodistas Manuel Fernández recogía no hace mucho una anécdota sobre el que fuera alcalde Julio Anguita, que tenía casi como única religión dar largos paseos por la ciudad. «Manolo, el hombre que no pasea... no piensa, no vive», le dijo en una ocasión. Me llegó muy honda esa frase a pesar de que no es del todo cierto, aunque Anguita no dejaba de estar muy bien encaminado, nunca mejor dicho. Y es que se puede pensar y vivir sin ser aficionado a andar, mientras que a veces hay quien no piensa ni aunque se patee el callejero de Córdoba entero.

Pero ya digo que Anguita no iba equivocado con su afición a caminar. Incluso creo que podría calificarse a los visitantes y cordobeses (gobernantes locales incluidos) en más categorías que en las de ‘paseantes’ y ‘no paseantes’.

En un primer grupo estarían los que, aunque estén disfrutando de la caminada sin prisas, se les escapa lo mucho que tiene Córdoba de belleza y valores. Este grupo, en el pecado lleva la penitencia.

En un segundo nivel se encontrarían los que les gusta y se saben dejan fascinar por el presente de esta ciudad, sorprendiéndose tanto de imágenes vistas en sus habituales idas y venidas como de rincones por descubrir a poco que los vuelvas a mirar con otros ojos. Hay que felicitar a los de esta categoría.

Un tercer grupo, en el que un servidor lucha por estar, es el de aquellos que conocen al menos retazos de la Historia de Córdoba y conforme pasa por Capitulares, por ejemplo, ve tanto el agradable presente como imagina aquel templo ‘levitando’ sobre la grada Este del Circo Romano y sus carreras de cuadrigas desde la actual iglesia de San Andrés hasta la de San Pablo, al lado de las vías que comunicaban Corduba con Emerita Augusta o con Roma conectando con la Vía Augusta... Pasear uniendo lo bello de la actualidad con la magnificencia del pasado a través de la Historia y la imaginación es un doble gustazo.

Pero a los que hay que envidiar profundamente son aquellos que además de disfrutar del paseo en la actual Córdoba y de imaginársela como era hace siglos tienen la clarividencia de pensar en el futuro, viendo mientras caminan por una avenida soluciones a problemas actuales, proyectos realizables cuando doblan una esquina, vislumbran en un cruce cambios para que la ciudad prospere... No sé cómo lo hacen. Son paseantes preclaros de los que todos habremos conocido algunos, y a los que, insisto, les tengo envidia por esa sabiduría para gozar de la vida anterior y actual y, sobre todo, por pensar en esa última dimensión: el futuro. Ahí podría estar, ya que lo hemos citado, Julio Anguita, algunos otros alcaldes y responsables de Urbanismo, ciertos arquitectos y artistas, cultivados soñadores...

Solo sería criticable, y aun así no del todo, un quinto grupo de paseantes de Córdoba: los que les gustaría cambiar cosas en el futuro porque ni entendieron el pasado ni parecen apreciar absolutamente nada del presente de Córdoba. En sí mismo este grupo no da problemas, salvo casos puntuales de cargos públicos que, sin este cariño por lo antiguo y lo actual, te pueden llenar la ciudad de ‘pegos’ a poco que te descuides.