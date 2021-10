No es que uno sea muy adicto al universo meme, pero de he reconocer que algunos son antológicos. Como muestra, aquel montaje de Rajoy con el presidente coreano en el que el suavón gallego susurraba al pendenciero Kim Jong-un que aquellos de las esteladas te han dicho gordo. O mejor aún, el fotograma en el que Viggo Mortesen declaraba ser Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur, señor de los Dunedain; y Gandalf tajantemente le cortaba: ¿El de la Paqui? Pues eso.

Aznar se resiste a ser un jarrón chino. En la Convención del PP, ha abierto otra vertiente memera emulando a Aragorn y a los No me pises que llevo chanclas con una actualización del ¿y tú de quién eres? Su sarcasmo ha tirado muy alto, indicando que el presidente de México se llama Ángel por los aztecas, y Manuel por los mayas, y que su apellido López es una mezcla. Esta ha sido su respuesta personal al requerimiento de López Obrador a que España pida perdón por los desmanes de la colonización. Oficialmente, nuestro país ha declinado asistir a la conmemoración del bicentenario de la Independencia de México que se ha celebrado este pasado mes de septiembre. Precisamente, y entre otros motivos por la insistencia de hacer coincidir esta efeméride con el quinientos aniversario de la caída de Tenochtitlán. Entendemos que para los mexicanos este desquite de la Noche Triste se considere su particular lamento por el paraíso perdido. Pero sin entrar en un chauvinismo del que aquí estamos tan famélicos, ni en más propios ardores patrióticos, es difícil desprender las exigencias de López Obrador de su querencia reñidora y demagógica. ¿Por qué no le pide perdón Mario Draghi a los judíos por haber Roma aniquilado Masada? ¿O a nosotros mismos por la escabechina de Numancia? ¿A quién tenemos que dirigir nuestras cuitas por las razias de los almorávides? ¿Y por qué no presenta disculpas la familia real sueca al provenir su linaje de un mariscal del invasor ejército de Napoleón?

La contrición debe ser fruto del espíritu de superación del ser humano y no contemplarse como una callosidad del presentismo. El espíritu de la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano ya lo intuían Francisco de Vitoria o la estela de las XII Tablas cuando un patricio otorgaba a su esclavo la manumisión. Por la categórica contundencia de la Ciencia, bien estaba que la Iglesia se reposicionase frente a la condena a Galileo e incluso contextualice los borrones de la evangelización. Pero ni puede concebirse una suerte de flagelación retroactiva como una instrumentación política ni imponer en estos tiempos de asepsia la tiranía de la corrección. El imperio azteca, con sus ritos sacrificiales, estaba lejos de albergar la Utopía de Tomás Moro. Y toda la loable reducción de los coletazos del machismo no puede conducir al papanatismo de lanzar a la hoguera la Lolita de Nabokov.

A Aznar búsquenlo por sus actos, y que se arrepienta por seguir viendo armas de destrucción masiva cuando los propios norteamericanos reconocieron que eran tanques de cartón piedra. Es este espíritu ensoberbecido el que hay que apaciguar, ahora que los conservadores comienzan a tomar carrerilla para recuperar la Moncloa. La nueva normalidad implica una querencia de dejar atrás todo eso, y la oposición cuenta con ese viento favorable. Pero mucho cuidado de atizar exabruptos y beligerancias, pues bien sabe el PP que gobernar es conciliar. Bonilla y Espadas hacen un amago de entendimiento para la aprobación de los presupuestos andaluces, lo cual es más grande que el milagro de los panes y los peces. Aznar, no. Su ¿y tú de quién eres? puede ser ocurrente, pero también innecesario.

** Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor