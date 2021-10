Con frecuencia encuentro a alguien que parece sentir fobia a las redes sociales y a los que entramos en ellas, más o menos, como frívolos y desocupados. Hay una frase que leí hace años y que decía: «En el pasado eras lo que tenías». Ahora eres lo que compartes. Sinceramente aquella frase me llegó hondo, inmersos como estamos en una sociedad, universo de egoísmos, de codazos por tener y si es posible desplazando, apagando al ser humano que nos pueda difuminar. Pero he aquí, que hace doce años, en mis deseos de progresar, de aprender y culturalmente estar al día, entré en una red social en la que, por cierto, salvo excepciones, venían a ser más de lo mismo, hasta el punto de que los grupos existentes solo se miraban y leían a sí mismos y si te decidías a intervenir con algo, rápidamente, sin ningún tipo de cortesía mínima de tiempo, te desplazaba otro. Decidí, pues, escribir cada día en mi página, relatos, temas de educación, fotografías, etc. Poco a poco me fueron llegando peticiones de contactos que tras repasar algo de su currículo, admitía. Y empezaron comentarios que me estimulaban, y llegaron contactos de niveles culturales muy dispares, que se llegaron a convertir en un reto para mí: crear, no un grupo, sino una página cuyos participantes, a excepción de temas políticos y religiosos, compartieran lo que quisieran, opinaran, siempre con respeto, para todos. Y hoy, con tantos años, escribiendo y leyendo a mis amigos, puedo decir que somos como una gran familia. Muchos años compartiendo de todo, pero emocionada, el sábado, en un acto de entrega de premios del Certamen que lleva mi nombre, se desplazaron para acompañarme y conocer mi pueblo, un número súper numeroso y entusiasmado por conocernos personalmente y compartir unas horas. Entre otras cosas quiero destacar el enorme ramo de capullos rojos que me regalaron. Cuando, agotada llegué a mi casa, los repartí en tres jarrones, pero yo no veía rosas, veía nombres, y tras cada uno un ser humano con el que llevo años compartiendo virtualmente y estaban, y están aquí, rodeándome con su cariño, con su mejor palabra.

** Maestra y escritora