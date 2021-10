El papa Francisco está en su derecho de pedir perdón «por todos los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización», sobre la actuación de la Iglesia católica en América. Lo que pasa es que, para pedir perdón, el catecismo enseña que debe hacerse mediante la confesión. La doctrina establece que el Credo relaciona el perdón con la fe en el Espíritu Santo y que los sacramentos del perdón son el bautismo y la penitencia, ejercidos a través de obispos y presbíteros. Asimismo, previo a la penitencia y el perdón, se encuentra la necesidad de hacer una buena y fructífera confesión, que se desarrolla en cinco pasos. Primero, examen de conciencia; y el papa parece que ya lo ha hecho. Segundo, dolor de los pecados y contrición; y, al parecer, también está en ello. Tercero, confesar todos los pecados; y aquí encontramos un defecto de forma, se ha referido el papa a errores y pecados pero sin realizar al menos un resumen de los mismos para ilustrarnos sobre qué nos estamos arrepintiendo como Iglesia, porque podríamos creer que es por llevar la fe incluso, por crear universidades y hospitales, por enseñar oficios y ejercer la caridad y dar educación a los indios. Cuarto, propósito de la enmienda; este punto no creo que ni el papa ni nadie de la jerarquía esté dispuesto a asumirlo, falta determinación, claridad, diligencia, contundencia, a la hora de detectar y castigar los errores que se siguen cometiendo, sexuales, financieros, políticos. Y quinto, cumplir la penitencia; y vergonzosamente el papa ha cumplido la que le ha impuesto ese nuevo tlatoani de los nuevos aztecas que es el presidente de México, mediante una carta inculpatoria. No, no parece una confesión completa ni perfecta, porque ella conllevaría la devolución, o pago, del oro arrancado con sangre que puebla las iglesias y que costeó las obras de arte, la corrupción, las guerras y los lujos vaticanos, las hogueras y los instrumentos de tortura también aquí. Sería bueno, en fin, completar la cosa con otra petición de perdón en la propia Europa. Ya puestos a hacer el tonto ciscándonos en el contexto histórico.

* Escritor @ADiazVillasenor