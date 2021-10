Toda la tragedia de La Palma, con las lenguas de lava calcinando esa geografía y hundiéndose en el mar, pone en valor la casa, su detalle, ese reducto último y preciso de nuestra intimidad. Estos últimos años hemos visto tragedias patrimoniales más o menos cercanas, con miles de negocios bajando sus persianas desde 2020, en muchas ocasiones para siempre. Sin embargo, el nuevo aire viciado que recorre la isla de La Palma, este confinamiento que ha venido a reventar su paz ligera después de la pandemia, con todo ese dióxido de azufre asomando del vientre de la tierra, está volviendo el aire irrespirable y ha destruido las economías domésticas, que es tener un sitio para poder dormir con un plato en la mesa. Maletas preparadas, un plan de urgencia, saber si la colada principal llega a nuestra puerta esta misma noche; quizá, por la mañana. Y para aquellas que tengan la fortuna de salvarse del avance de la lava, hay que ver si el peso del aire de cenizas no acaba por hundirlas. Hay que declarar las pérdidas de inmuebles, y hablamos de miles de personas. Todo arrasado, todo convertido en un paisaje inerte de penumbra gris. No tener tiempo de coger absolutamente nada: quizá las escrituras de tu casa, algún portarretratos con las fotos de tus padres y tus hijos, algo de dinero. Nada más. También las plataneras devastadas. Todo el aire hundido hacia sí mismo, su destrucción con nombres y apellidos.

Somos ese suelo que pisamos, somos la presencia de la casa. Somos esa memoria, el pálpito de voces y de gestos que se han acumulado entre unos muros. No podemos ponernos en la piel ni en la voz de todos esos rostros que aparecen en la primera parte de los telediarios. No han perdido sus casas: han perdido sus vidas, han perdido el cobijo y una protección de la intemperie. Vivir es asistir a la intemperie, con la terca aspereza saliéndonos al paso. Todos necesitamos ese lecho de luz al que volver, todos necesitamos un letargo en que poder incluso relajarnos de esta excitación que siempre ronda al acecho del día. Todos esos hogares no son muros, no son únicamente una construcción que se ha quemado, que ha quedado hundida por la lava o por toneladas de ceniza, sino un amasijo de recuerdos, de palabras, de gestos, que configuran la respiración de un sitio. Si todo eso se pierde, se ha perdido una vida. Quedará la memoria, pero despojada de su espacio. Quedarán los sonidos con sus rostros cambiantes, pero no la belleza de poder habitarlos.

Todo ese dolor, tantos testimonios, son familias que salen de nuevo al cielo raso. Estamos asistiendo a este drama en directo, pero esa intimidad de los hogares que se han quedado atrás, hundidos y anegados en el fuego de tierra, ahora tiene el rostro de sus protagonistas. Además del dolor y de la pérdida, hay un mensaje que no paran de repetir: que no van a rendirse, que van a levantarse. Es admirable ver a tantas gentes que en cuanto tienen una cámara delante, a pesar de haberlo perdido todo, o casi, menos la propia vida, miran al objetivo fijamente y repiten, de nuevo, que van a reponerse. El efecto final de este desastre, tanto patrimonial como económico y también medioambiental, aún no lo podemos calcular; entre otras cosas, porque el volcán no deja todavía de soltar lava y este fin de semana se promete muy duro. No se puede hacer ninguna predicción para todos esos hombres y mujeres que han dejado sus casas con lo puesto, sabiendo en muchos casos que ya no volverán, fotografiándolas antes de salir definitivamente para poder tener al menos ese instante de recuerdo. Sin embargo, sí podemos saber cómo lo afrontan: con toda esa entereza que también nos transmiten, con esa fuerza que sale de no se sabe dónde pero que también emerge con la misma potencia y con una determinación que acaba siendo admirable. Dentro de este desastre, enaltece realmente que todas estas familias tengan todavía el convencimiento de salir adelante, de lograr desandar su camino encendido para poder volver a algún lugar y edificar, de nuevo, un lugar para el recuerdo.

Perder la casa se presenta como lo más parecido a perderlo todo. Pero queda la vida, y es lo que estas mujeres y estos hombres nos están enseñando con cada una de sus declaraciones, que lucen más de ánimo constante que de queja, aunque también tendrían derecho. Escucharlos logra un efecto sanador: frente a unas razones duras y penosas, allá donde la desesperanza se levanta en sus ascuas, una mujer y un hombre siguen encontrando las palabras para seguir viviendo.

* Escritor