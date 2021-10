Por fin, por el efecto de las vacunas, hay una fuerte caída de los contagios y muertes por la pandemia del covid-19. En muchos puntos de España, como en Andalucía y Córdoba, se celebra que la incidencia a catorce días por cada 100.000 contagios esté ya por debajo de los 50 casos. A las buenas noticias -aunque cada muerte importa- se suma el anuncio por la farmacéutica Merck de la primera píldora antiviral aficaz contra el coronavirus. El panorama, tras año y medio de sufrimiento colectivo, empieza a despejarse. Este fin de semana es el primero en nuestra capital sin más restricciones que las medidas de protección personal, y la euforia flota en el ambiente. Pero no está de más, por sabido, sumarse a las recomendaciones de la Junta de Andalucía, que insisten en mantener la cautela, en seguir extendiendo la vacunación y en cuidar comportamientos para que el virus no pueda recuperar fuerza. Hay que recordar que estamos ante una pandemia, que el covid-19 ha mutado ya varias veces con efectos más agresivos y que miles de millones de ciudadanos del mundo siguen sin inmunizar.

Hechas las advertencias, no hay que quitar alas a la alegría colectiva. Una alegría que deberá transformarse en un gran esfuerzo. Muchas empresas y empleos han desaparecido, y otras muchas tardarán en recuperarse. Córdoba tiene una gran oportunidad con el turismo en este otoño, y el Ayuntamiento carga con la responsabilidad de desarrollar sus proyectos -con especial relevancia el de la Base Logística del Ejército- y mantener su apoyo al tejido empresarial y social. La Junta se enfrenta al reto de conseguir un consenso para los Presupuestos del 2022 que permita aprovechar al máximo los recursos y los planes europeos. Y todo en medio de una ensordecedora pugna política que no beneficia a los ciudadanos. La normalidad no ha llegado, hay que construirla, y el desafío es enorme.