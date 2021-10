Salvo sorpresas, CDU/CSU será oposición en la nueva legislatura. Una novedad si miramos al pasado cercano: Ángela Merkel estuvo 16 años en la cancillería; y, si miramos al pasado lejano: Helmut Kohl fue canciller de 1983 a 1998 ¿Qué diría hoy el liberal Hans Dietrich Genscher que al frente de su partido bisagra fue casi un eterno ministro de Asuntos Exteriores? El Partido Liberal trata de llegar a un acuerdo con Los Verdes para formar Gobierno con el SPD; una muy gran coalición. Genscher, gran mullidor de la política exterior de la RFA, recordaría que en las elecciones de 1983 Los Verdes obtuvieron 27 diputados con el 5,6 % de los votos. Quizá el político liberal no se imaginaba entonces que aquellos llegarían tan lejos. Fui testigo de aquel primer pleno. Las diputadas hacían ganchillo mientras los oradores de los grandes partidos hilvanaban sus discursos con cierta sorna. Recuerdo a Jocha Fischer, con atuendo desaliñado y con zapatillas deportivas, criticando a los grandes partidos. El SPD tuvo problemas desde el primer día, por la ubicación en el hemiciclo de los recién llegados. El resultado de las recientes elecciones era previsible. El candidato que apoyó Ángela Merkel no tenía garra electoral. Quizá fue una equivocación. Si la tenía el bávaro Markus Soder, líder de la CSU, pero no fue elegido. Quizá pensaban que le podía ocurrir como al también bávaro, Strauss, que fue elegido candidato y perdió las elecciones en 1980. Otra equivocación de la señora Merkel fue la elección como sucesora en la presidencia de la CDU a Annegret Kram-Karrenbauer. Duró poco, dimitió.

** Periodista