Un país son sus maestros, sus médicos, sus trabajadores, sus políticos, sus cooperantes, y también sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Celebramos estos días en nuestra capital los actos centrales de la semana institucional de la Guardia Civil, con numerosos actos que nos sirven de pretexto para colocar en nuestra reflexión a este Instituto Armado que cuenta con 177 años de historia, desde que lo fundara en 1844 Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada, que fuera su primer director general.

La Guardia Civil se crea en un contexto de limpieza de caminos y lucha contra el bandolerismo. Y aunque tiene algunas funciones de carácter militar, es el cuerpo policial más numeroso de nuestro país y con mayor despliegue territorial como lo acreditan las más de 2.000 casas cuartel operativas que hay en España, lo que le dota de una gran versatilidad y una gran reputación no sólo a nivel nacional. Son múltiples sus tareas en una profesionalidad muy notable, tanto asumiendo funciones compartidas con otras fuerzas policiales como policía judicial, terrorismo, orden público, seguridad ciudadana, etc; como las que les resultan propias en torno al control de armas y explosivos, aguas territoriales, resguardo fiscal, seguridad aeroportuaria, fronteras, tráfico, conducción de presos, protección del medio ambiente, rescates, etc.

Velar por el cumplimiento de las leyes no es un tema menor, sino la garantía de nuestra convivencia, y ahí el papel de estos al servicio de la ley y de la democracia resulta fundamental. Un desempeño sacrificado, en todos esos cientos y miles de pequeños puestos en zonas rurales, donde el servicio es permanente, como en aquéllos cuerpos especializados o de élite, que cumplen misiones destacadas que a tantos han protegido y salvaguardado. Son días también para recordar a los 206 agentes asesinados por la barbarie de ETA, que merecen todo nuestro respeto y máximo reconocimiento por su sacrificio a favor de nuestras libertades.

Cuando las palabras patria y honor parece que resultan vetustas y en desuso para algunos, y se ven manchadas todos los días, en el dintel de todos los acuartelamientos de estos servidores públicos figura la patria, con sus leyes, gentes y valores, como norte de su actuación, y el honor como divisa según figura desde el año 1845 en la cartilla del Cuerpo.

En mis años de profesión, he recorrido muchos acuartelamientos, en ocasiones y horas muy intempestivas, y allí había unos guardias civiles abnegados cumpliendo con su trabajo, jugándose el tipo muchas veces y ofreciendo tranquilidad y seguridad a la población. El izado de la bandera española, símbolo de un proyecto de convivencia compartida, hace unos días en el corazón de la ciudad, la plaza de las Tendillas, supuso junto a otros actos la reivindicación de que la Benemérita o digna de galardón, sus agentes, sus sacrificios, sus aspiraciones y sus problemas son también los nuestros, como lo es la gratitud que, con esta ocasión, le manifestamos.

** Abogado y mediador