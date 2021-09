Poco antes de que España entera llorara con La Palma, su pesadilla de ceniza y gases y la amenaza cierta que deteriora la frágil esperanza en este otoño de la quinta ola, reflexionaba esta impertinente sobre la ridícula representatividad de esa prescindible mesa de diálogo montada por la coalición que desgobierna y sus socios. En realidad en ella están solo PSOE, Podemos y la mitad de los independentistas, pues Junts, al igual que la gata Flora, nunca está satisfecha. Al resto de la España real, no solo la que vota centro derecha sino la conformada por todos los territorios que, por ejemplo, como Cáceres ni tiene aeropuerto ni tren decente o Teruel, que también existió brevemente para poner a Sánchez en el poder y ni está en la mesa ni se la espera, los entresijos de las discusiones con Prat o sin Prat les importa ya saben ustedes qué. Esa mesa es mero montaje para que ERC y el gobierno al que sustenta gane tiempo y mande mientras pueda.

Puigdemont allá en Waterloo sería también consciente de eso y tal vez emulaba en casa al rey que rabió pues no solo su partido sino su causa personal y personalista empezaba a importar lo que no nombro. Mas no creo como algunos suspicaces que el exputo amo se presentara en Cerdeña para que lo detuvieran. Para eso habría aterrizado en Barcelona. Sin embargo, su detención y casi inmediata puesta en libertad en un momento en que su invisibilidad era visible y en que el foco de la noticia le colocaba en el nivel de nula importancia y trascendencia merecidos, permite apreciar el revelador contraste entre las necesidades reales y urgentes de España y ese mundo de quimera constante en el que se encuentran unos cuantos victimistas pesados.

Intuyo que este hombre que si no es una víctima no es nada, volverá a escaparse de rositas, y, además, aunque la justicia le diera el buen repaso que se merece, la injusticia lo indultaría como a sus otros compañeros de fraude. Así que en esta hora de la solidaridad y la urgencia permítanme desear que este plasta vuelva cuanto antes a la insignificancia de la que surgió.

** Profesora