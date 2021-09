Las encinas y olivos hechos ceniza en el Puerto del Calatraveño, por donde el Marqués de Santillana encontró a aquella moza tan fermosa y Aurelio Teno, cerca del monasterio de Pedrique, por Villaharta, coronó la altura con su escultura Raíces de Los Pedroches, dan una bienvenida parda, de final de verano y con la desesperanza de los incendios, a una comarca cuyos viejos no tienen el aprecio de los bancos y los colocan, a frío o calor, dos horas en la calle el día que van a cobrar la pensión.

Por esos pueblos por donde la Junta de Andalucía dice que para modernizar el transporte va a poner un Centro de Control y Gestión Único mientras que a la mayoría de ellos no llega el coche de línea, al que tienes que avisar con días de antelación por teléfono para que te recojan. Son las contradicciones de la belleza del turismo rural, que vende noches de estrellas y sueños y de día sólo palpas el ruido intenso de los coches de las mujeres que van a cuidar a la ancianidad en medio de una soledad de calles sin pasos. En los bares y tabernas, donde antes los viejos echaban la partida y se contaban su vida vivida, han dejado de entrar los periódicos y los móviles son la recarga de un tiempo de extrema soledad en el que una familia en vez de hablar pone en marcha su teléfono, le dan voz y todos escuchan, sin imaginación, al que cuenta chascarrillos enlatados. Una pobreza, donde las terrazas exhiben la soledad del siglo XXI: los dedos de las manos empeñados en huir del asiento tecleando el móvil, donde están archivadas todas las fotografías del mundo. Y no haciendo caso a quien está sentado enfrente. Aunque están las cruces de Añora, nombradas bien de interés cultural, que por mayo convocan a creyentes, agnósticos y amantes de la belleza y que detallan cómo la religiosidad ha ido construyendo arte en calles, plazas y habitaciones humildes. Donde todo se torna barroco. Quizá la esencia de este tiempo que hemos vivido cuando no había covid, los salarios eran bastante adecuados y la juventud, aunque no gastara tanto dinero ni en teléfono ni en cenar todas las noches en los bares, tenía todavía el futuro que describían los periódicos cada mañana y enseñaba la lectura de los libros. Cuando muchos españolitos, como la reina Letizia –alegría, aunque con c, en latín-, nos fuimos a Madrid a estudiar periodismo, cuando hace cincuenta años cambiaron la Escuela en Facultad. Afortunadamente no estaba todavía presente la tristeza de la edad, esa que han propiciado los bancos hacia los ancianos y las empresas públicas de autobuses hacia quienes no tienen coche ni carnet de conducir. Era otro mundo no digital donde las noticias estaban en los bares y en las barberías a donde acudía todo el mundo a leer el periódico. Allí me entró la vocación de periodista, en la peluquería de mi padre, donde imaginaba que alguien me leería alguna vez. Lo conseguí bastante pronto. Cuando todavía no existían las fake news, ese falso periodismo de bulos, partidismo, descontextualización, intereses, imprecisión, condescendencia, intrusión y fuentes dudosas que abundan tanto en este ruido desinformado.

Antes en el metro veías la portada del libro que estaba leyendo el viajero. Ahora el protagonismo es del móvil, que en parte nos aísla de la cultura. Menos mal que la búsqueda del fresco en las noches de verano devuelve a los pueblos a una autenticidad casi de siglos, a esa charla entre vecinos en su esencia, sin móviles de por medio fantaseando entre el cielo y la tierra, como cuando no había televisión… y mi padre colocó uralita con amianto, sin saber que era tan peligroso, como señaló el martes Miguel Ranchal en este periódico, cuando mi tío Venancio me hizo el primer cuarto de baño del pueblo, donde no había agua corriente, y casi todos los días teníamos que llenar un depósito de uralita con calderos de agua del pozo, como regalo por haber aprobado el bachiller.

No iba a mandar a los amigos que había hecho en Córdoba a hacer sus necesidades a la cuadra. No llegaron a enterarse de lo peligroso que era el amianto de la uralita del depósito y del techo del cuarto de baño. Aunque no debería serlo tanto porque todavía mi cuarto de baño es aquel que en los años 60 me regaló mi padre. Cuando no estábamos digitalizados.