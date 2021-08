En vista de la utilidad, sigo aportando mis explicaciones sobre el desarrollo de algunos de los conceptos de la nueva ley educativa; esta vez los que se refieren a la enseñanza de la Gramática. Veamos. Sintaxis, parte de la gramática que estudia el transporte en autobús. Oración, lo que cada uno reza según sus creencias. Sujeto, lo que no se cae. Predicado, el sermón en un oficio religioso. Complemento directo, lo que adorna un traje de fiesta. Complemento indirecto, el adorno íntimo. Complemento circunstancial, el adorno que depende de las circunstancias. Sustantivo, lo que tiene sustancia. Latín, diminutivo de latón. Masculino, diminutivo de masculón. Artículo, palabra más bien grosera. En cuanto a la Ortografía, facilitarla lo más posible. Ejemplo: se escribe siempre m antes de b y de p. O sea: mpampá. Lenguaje no sexista: loísmo, laísmo, leísmo. Palabras agudas son las inteligentes. Palabras llanas, las que no tienen ninguna letra que sobresale hacia arriba o hacia abajo. Las palabras esdrújulas se eliminan por el peligro de traumatizar al alumno.

Por el mismo motivo, se eliminan los acentos. Pronombres relativos, los que son, pero no tanto. Oraciones copulativas, lo que hablan los padres para tener un hijo. Reflexivos, los que siempre están haciendo flexiones. Lexema, cualquier producto para el estreñimiento. Análisis sintáctico, para el certificado covid. Oración condicional, la del que puede salir un poco de la cárcel. Verbos transitivos, los referidos a los atascos de tráfico. Oraciones subordinadas, las de los funcionarios. Vocativo, según cada cual, puede ser de mortadela, chorizo, etc. Oraciones impersonales, las que no tienen personalidad. Complemento de régimen, lo que come quien desea adelgazar. Complemento agente, la gorra del guardia de tráfico. Oraciones concesivas, las que nos dicen para un préstamo. Fonemas bilabiales, los que se dan los novios. Hiato, dolencia de estómago. Y en general, se avanza en la no utilidad del Diccionario, pues cada palabra lleva su significado. Por ejemplo, azulejos, o sea, lo que se ve azul desde lejos; escarabajo, la persona preocupada. Como puede comprobarse, la nueva ley educativa posee grandes posibilidades de desarrollo, por lo que conseguiremos no modificarla nunca más en siglos.

* Escritor