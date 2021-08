La verdadera literatura de estos días plomizos de agosto, en su intimismo o su desolación, se escribe en los aeropuertos y en las estaciones de tren. El resto es llano. El resto es la planicie de una narración por episodios que también atesora sus ocasos, sus delicadezas y fulgores, pero sin alcanzar la cima prístina y desnuda de los encuentros y las despedidas. Uno avanza por cualquiera de estos dos escenarios como si estuviera paseando entre las páginas de muchos libros ajenos. Demasiadas bibliotecas que se exponen ahí, con una especie de impudicia que no se disimula, porque es tanto lo que se ha perdido que la historia se vuelca en unos pasos, en la manera de cargar las maletas en los controles de equipaje, en la forma nerviosa de consultar la hora en el panel de llegadas. Las portadas son rostros: estamos ante novelas que no se acaban nunca de cerrar. Y de muchos poemas que seguirán inconclusos, porque no se terminan y no pueden hacerlo.

Seguimos escribiendo en cada movimiento, en todas las llamadas que se quedan colgadas en un limbo vacío. El tráfico de gente paraliza: parece que todo está empezando, pero todo termina una y otra vez. Uno ve las caras y se descubre en ellas: esa expectación, la plenitud latente de un abrazo que se resiste desde hace cuatro meses y medio. Más o menos tiempo, qué más da: por más que importe mucho, por más que importe tanto, el desgaste es la separación. La impuesta, la interpuesta. La llegada también: supone el espejismo de lo que acabará. Sin embargo, lo asumes y codicias el minuto: quién quiere vivir hasta que la última botella esté vacía, dice Athos/Van Heflin en Los tres mosqueteros de 1948, con D’Artagnan/Gene Kelly montando las coreografías de sus duelos cuando la pérfida Milady/Lana Turner, con su lencería invisible, nos abruma con todo ese misterio rubio y turbador mientras afila el crimen en las torres de Londres. Quién quiere pensar que toda la belleza tiene también fecha de caducidad y que el último baile será el último.

Vivimos en un fósforo de nieve que también se descubre en pleno agosto, con su llama y su vértigo de frío. Lo vamos esquivando lo mejor que podemos, pero todos los brindis nos conducen a la melancolía. Es lo que se ve en las estaciones de tren, lo que también se atisba en la sala de llegadas o en el control de equipajes de mano de cualquier aeropuerto, cuando la gente se sigue con los ojos hasta que los cuerpos se convierten en un punto lejano, ya perdido entre otros viajeros y los guardias de seguridad: es como una carne arrancada del hueso. Y todo sigue con normalidad, mientras se para un mundo. Ninguna librería, ninguna serie, puede concentrar ese mosaico de fragilidad, de fuerza en el abrazo que se quiere lanzar a una distancia mucho más larga que los pasos, por encima del mar y de todos los cielos. Es un calor de cuerpo que se lleva encima y permanecerá.

Hoy es 15 de agosto. Si no te vas de viaje, y tienes la suerte de no estar pisando una estación de tren o un aeropuerto significa que todo va bien, o que no irá a peor. Porque lo único bueno es la llegada, y si andas por ahí que sea para esperar y recibir, no para despedirte. Es la escena final de Doctor Zhivago: vemos y no vemos, Julie Christie se va con su perfil dorado más allá de las manos del buen Yuri Zhivago/Omar Sharif. Al otro lado de la ventana agoniza un latido, se establece un mutismo que contiene la música de orquesta que una vez sonó. Todas las canciones del verano son también el preludio de la pista vacía. Sin embargo, también hemos bailado, y hemos cruzado juntos la piscina con sombras de palmeras en el atardecer: hemos estado ahí y las voces aún suenan, y seguirán sonando, porque flotan aún sobre las aguas celestes de abandono, con la noche más pura.

El silencio de las despedidas es un cuerpo propio que te crece por dentro, que ocupa tus miembros y te rompe. Respiras, estás vivo. La vida quedó atrás pero se ofrece, también, al otro lado de un momento que terminará. Hoy me ha dado por pensar en las novelas que luego no se escriben y que se viven antes y después de los aviones, de los trenes y de los coches. Creo que el calor descomunal ayuda, porque vas aturdido antes de tiempo. Poco después, a seguir remando. Como barcos que avanzan no irremediablemente hacia el pasado, sino a un mañana pleno que también llegará. Pero ahora, mientras, date ese paseo y asistirás a una literatura que se escribe justo antes de la partida, con gestos de silencio, en susurros y abrazos de hondura y gratitud.

* Escritor