Esto sí es la escuela de calor, y queremos sentirla. Hay que disfrutar de cada instante con su pulpa vacía, que podremos llenar más adelante si de verdad hace falta. Una de las cosas que he aprendido en los últimos tiempos, que seguramente hemos aprendido muchos, es que hay que exprimir cada movimiento de la vida, cada gesto y cada gratitud. También cada dolor y cada pérdida, porque la vida es eso. Cada preciso instante con su intensidad. El resto es sombra, el resto es una abulia de los cuerpos que merecen vivir, pero lo han olvidado antes de tiempo o nunca lo han sabido. Y si no lo han sabido, no sé si lo merecen. Rendirte sin saber que te has rendido, que podrías haber marcado otra línea de fuerza con la vida, establece tu espectro de derrota. Perder no es fracasar, o no lo es sólo, sino no conocer que estás perdiendo. Y hay que saberlo también, hay que asimilarlo para centrar los pasos del presente. Por ejemplo, este calor. En esto estoy con Nietzsche: eso que no te mata después te hace más fuerte. Podemos entenderlo o tratar de entenderlo, y la lucha está ahí. En la sobrevivencia. Creo que este calor, además de castigo para el cuerpo, es también metáfora incendiada de toda la erosión acumulada que al final te enriquece. Mientras recibimos el castigo, no sabemos bien cómo: estamos demasiado ocupados en seguir viviendo, en tratar de entender lo que sucede y los castigos que se nos acumulan. Pero luego, después, también cada dolor y cada pérdida, igual que este calor de llama dura, nos alivia la sed al volvernos más fuertes. Seguramente la escuela de calor de la canción de Radio Futura aludía a otros calores algo más profundos y vitales, de animales salvajes en su caja del ritmo, pero también se puede articular como una encrucijada en que aceptamos que seguimos viviendo, con calor o con frío, y sin rendirnos nunca a la penuria en sus formas dispersas. Vivimos con calor, pero, al final, vivimos. Salimos adelante. Y lo aceptamos porque resistimos.

* Escritor