Se ha sobrevalorado a la derrota, y no era para tanto. Lo estamos viendo estos días, con sus luces olímpicas, pero podemos apreciarlo a cada instante si cruzamos la vida con los ojos despiertos. Es hermosa la frase de Ernest Hemingway: «El hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado». Es hermosa y falsa, como tanto en Hemingway, sin que eso reste un ápice de autenticidad a la frase. Precisamente porque Hemingway fue un hombre empeñado en volver a levantarse de sus propias cenizas, y porque él sabía bien que vivir consiste, sobre todo, en ir encadenando y encajando derrotas. «Ernest habla desde la autoridad que le da el éxito. Yo hablo desde la autoridad que da el fracaso», escribió Scott Fitzgerald al final de su vida. Estaba siendo sincero, pero tampoco decía toda la verdad. Porque ni los éxitos ni los fracasos acaban siendo absolutos: no son piedras inamovibles que puedan incrustarse en el camino de un hombre, sino un hilo de tiempo que se va diluyendo o se incrementa con su peso de días.

Veamos el caso de estos dos: cuando Scott hace esta afirmación, en 1939, se siente completamente acabado. Trabaja como guionista en Hollywood por cuarenta dólares al mes y comparte apartamento con la periodista Sheilah Graham en la urbanización El jardín de Alá, en Hollywood. Unos lo han olvidado y otros creen que ha muerto. Escribe cartas a su hija Scottie, que está en un internado, dándole los consejos que a él mismo le habría gustado recibir a su edad: una especie de ética para Gatsby. No es que viva en su crepúsculo de los dioses, sino que lo ha cruzado y ahora habita el silencio de los nombres vacíos. Si entra en una librería de Los Ángeles, ni siquiera se molestará en buscar uno de sus títulos en los anaqueles. En ese momento, el novelista de moda es Ernest Hemingway. Sigue compartiendo con Fitzgerald su agente, Harold Ober, y su editor, Max Perkins; pero, para los dos, Hemingway es un cometa fulgurante y Scott Fitzgerald, un astro apagado. Sin embargo, los cuatro saben bien que fue precisamente Scott, en sus días de vino y rosas, de gloria juvenil en los labios de América, cuando las dulces chicas de Nueva York y Virginia se empeñaban en hablar como las protagonistas de sus relatos y un desconocido Hemingway cazaba palomas en los parques de París para sobrevivir, quien, en la cima de su éxito, recomendó al joven Hemingway a su agente y a su editor.

El éxito va y viene, y el fracaso también. La victoria va y viene, la derrota también. Todo es un mismo cuerpo, y vamos encajando las heridas para dar paso a las cicatrices, como una colección de medallas cosidas. Scott Fitzgerald murió prematuramente, en 1940, con solo 44 años. Pero si hubiera vivido un poco más, habría tenido tiempo de asistir a la caída de Hemingway, que a pesar de su Nobel y de ‘El viejo y el mar’ acabó demostrando que él también estaba hecho para la derrota, como todos lo estamos. Y es hermoso saberlo: porque no lo son tanto, porque aprendemos de ellas, porque pueden nutrirnos con su savia silente y así robustecer nuestra fragilidad. No es hermoso perder, pero sí las maneras de entender el fracaso y la pérdida. La belleza es el oro que cazamos al vuelo con las manos abiertas. Pero también saber, o entender más tarde, que en todos los derrumbes podemos encontrar una redención, la ruta por los mapas invisibles de un viaje que asimila la distancia entre cumbres y valles. Podemos congelar un movimiento, una fotografía de dicha o plenitud, pero luego la vida se va haciendo con los restos que deja en el aire de tarde, con su niebla engañosa de alegría ligera que también puede llevar a la melancolía; como el fracaso logra, en ocasiones, revelarnos más fuertes, más duros que el triunfo. Y todo eso fluctúa, se transforma, es un caudal interminable que desborda estas definiciones, porque toda auténtica existencia se verá sacudida por himnos y caídas.

Poco antes de dispararse su escopeta Boss calibre doce en 1961, Hemingway asistió al regreso de Fitzgerald. Llevaba muerto veinte años, pero los nuevos lectores estadounidenses habían redescubierto el esplendor de Gatsby mientras se alejaban de sus relatos de safaris. «Los buenos escritores siempre vuelven», le había dicho Ernest, y al final fue verdad. El ciclo se cerraba, con ese humo encendido que recorre la piel de todas las pasiones. Todo es destello y recuperación, fuerza para poder batir el cobre de los días. Todo es revelación, todo es encanto, si tienes gratitud para sentirlo.

