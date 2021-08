La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ciudad Real decreta la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el anciano de 77 años acusado de disparar, dentro de su casa, a un asaltante de 35 años. Le imputa un delito de homicidio consumado: y tanto, porque se lo cargó. Fue la madrugada del domingo: el hombre, de 77 años, estaba durmiendo en su casa, en la carretera de la Atalaya, cuando lo despertaron unos ruidos extraños. Se levantó, salió del dormitorio y, poco después, distinguió en la penumbra a un intruso. Fue entonces cuando le disparó, acertando. Que al hombre se le juzgue por homicidio es algo que se entiende, pero se comprende menos la prisión provisional sin fianza. Uno entiende la aplicación objetiva del tipo penal, pero hay que leer las circunstancias. Un anciano que está a solo tres años de cumplir los 80, en su casa, solo, de madrugada, descubre un intruso en la oscuridad, le dispara y acaba en prisión provisional sin fianza.

La pregunta es cómo no se le ocurrió darle las buenas noches y ofrecerle un vaso de leche con galletas o quizá un gin-tonic estival. Tendría que haberle preguntado: «Oiga, ¿ha entrado usted a matarme o únicamente va a atracarme? En ese caso, le estaría sumamente agradecido si me aclarara si viene a punta de navaja o de pistola, más que nada para poder utilizar un modo proporcional de defensa. Pero póngase cómodo, buen hombre, que tiene que haberle resultado costoso saltar el muro de mi casa y forzar la puerta, mientras comentamos esas cosillas y decidimos mi modo de defensa, no vaya a ser que me pase». Falta en España una ley del derecho de legítima defensa dentro del domicilio, como hay en Italia. Mientras Clint Eastwood estrena ‘Cry macho’, tenemos en España a un Gran Torino. Un tipo de 35 años asalta tu casa, eres un anciano de 77 años sorprendido en mitad de la noche y tienes que hacerle un cuestionario para que no te acusen de ejercer una defensa desproporcionada.

* Escritor