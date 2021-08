Resulta curioso que, siendo escenario el nombre de esta columna, no haya escrito hasta ahora nada relacionado con el teatro, al que me unen herencia familiar -mi padre, Miguel Salcedo Hierro-, conocimientos -licenciatura en Artes Escénicas- y devoción. El teatro ha estado presente en mi vida desde que nací; quizá por eso, durante los más de cuarenta años dedicados a la enseñanza, he intentado transmitir a mi alumnado esa afición, para el intelecto, tan interesante y formativa como liberadora. Cómo los actores y actrices pueden vivir mil vidas a través de los papeles que interpretan; cómo los espectadores, desde esa cuarta pared, se integran en la historia y comparten con los personajes sentimientos y deseos, que les inducen a la risa, al llanto, a la emoción contenida, a la exaltación o al simple entretenimiento.

Al mismo tiempo, me ha preocupado que conociesen, elementalmente al menos, las partes de un teatro, su distribución interior y exterior. Hay adultos que no lo saben, y todavía veo personas que entran al Gran Teatro y se paran con cara de despiste, sin saber cómo buscar sus localidades, porque desconocen que en el patio de butacas los números pares quedan a la derecha y los impares, a izquierda; o confunden palcos y plateas, porque no saben que estas se sitúan bajo aquellos... Y sin embargo, el campo semántico teatral, como el taurino, están perfectamente incorporados al lenguaje común, habiendo trascendido el puramente técnico.

Por ejemplo, entre bastidores, los armazones que, dando frente al público, se colocan a los lados del escenario y forman parte del decorado, ocultos, fuera de la representación que el público ve en el escenario, esperan los actores el momento de salir a escena; y entre bastidores están el apuntador o apuntadores; y entre los bastidores asoma a veces la mano que socorre a los cantantes con la generosa botellita de agua. Por eso, en el lenguaje no especializado, entre bastidores significa lo que se hace o dice reservadamente, entre algunas personas y de modo que no se enteren los demás. Entre bambalinas, las tiras colgadas del telar a lo largo del escenario que ocultan la parte superior de este y establecen la altura de la escena, suelen trabajar los regidores, tramoyistas y operarios. En sentido figurado, significa lo mismo que entre bastidores. El ejemplario es inagotable y a ustedes ya les rondarán por la cabeza varias expresiones más.

* Escritora y académica