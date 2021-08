Aveces me pregunto si estamos preparados para ser felices. No para esa idea algo superflua de lo que se entiende ampliamente por felicidad fungible, esa especie de cortina adaptable a unas apariencias que podríamos olvidar, sino algo más interno, y también duradero: porque cuando termina, nos sigue alimentando desde dentro. Esa atención a lo que se desea, que casi siempre lleva incorporada su labor de vida: una introspección para saberlo. Atrévete a desear, atrévete a sentir. En ese parpadeo, el verano sigue siendo ese territorio de los sueños salidos de la espuma de los días. Algo que está a punto de ocurrir, de aparecer en mitad de la desolación de cualquier día normal. Como en la novela de Siri Hustvedt El verano sin hombres, en la que una profesora de 55 años que enseña literatura es abandonada por su marido, que se va con una chica bastante más joven. Pero esta mujer, en la que puede intuirse un relativo trasunto de la autora, tiene dignidad: por eso, a pesar del dolor, sale otra vez en busca de su propia vida, sin lastrar a nadie -porque tiene una hija, que ha empezado la universidad- con la responsabilidad de su desmoronamiento.

Así, volverá al pueblo de su infancia, Bonden, en el que aún vive su madre, en una residencia. Asiste a las tertulias de su grupo de amigas octogenarias, a las que llama «los Cisnes», con las que forma un club sanador que también nos va redimiendo en la lectura, de alguna manera, de la lenta aspereza de vivir. Siempre me ha gustado esta novela porque en ella los padres, la madre en este caso, no carga sobre los hombros de su hija -que bastante tiene con lo que tiene: a fin de cuentas, su esposo acaba de abandonarla por una chica joven- con la responsabilidad de compartir o de aliviarla de sus decepciones, sino que la ayuda a reconfigurar su horizonte de sueños, para enlazar así sus pasos nebulosos con su vida inmediata. Leí esa novela hace años y la recuerdo ahora porque tiene algo no sólo brillante -que lo es y mucho-, sino refrescante. Algo que te libera y que te afirma en las posibilidades de poder vivir algunas vidas nuevas cuando ya has vivido, o crees haber vivido, las suficientes. Justo cuando la empuñadura del revólver comienza a acumular demasiadas muescas, justo cuando te crees que empiezas el camino de regreso, lees El verano sin hombres -qué buen título sería, también, El verano sin mujeres, aunque ya esté cogido- y te das cuenta de que todo comienza cada día, que el límite interno que atisbamos es plomo en las alas, porque lo creamos nosotros. Que siempre podemos avanzar, tocar el firmamento con los ojos y empezar a vivir la ensoñación, porque la merecemos. Pero antes es preciso comenzar a nombrarla, empezar a habitarla, aunque nos quede lejos. Es lo que hace la madre de la protagonista de la novela: acompañarla en ese nuevo verano de su vida, aunque ella esté acabando su invierno, para enseñarle a mirar no hacia fuera, sino hacia el interior difícil de sí misma. Es lo que hacen los padres que aman a sus hijos.

Parece sencillo, pero no lo es: hay demasiados obstáculos que nos impiden ver lo que de verdad queremos. Luego es siempre fácil culpar a los demás de nuestros fracasos, cuando la realidad es que no se ha tenido ni la lucidez ni el valor para mirar de frente a la verdad de nuestra propia vida y su conciencia. No he conocido muchas determinaciones tan definitivas como las que te llevan a afirmarte en tu vocación de escritor: precisamente por eso sé que ese deseo no se puede eludir, porque se hace palpable, es una piel que envuelve el cuerpo de los sueños, y la quieres tocar. Escribir es entrar en ese cuerpo, mirar hacia delante y hacia atrás con la conciencia de que tu verano te acompañará para siempre.

Ese primer paso hacia el espejismo de la realización personal, de esa necesaria introspección, es lo que nos ofrece cada nuevo verano, con esa intersección que es el final de julio. Vive, sé feliz. Hay un dios o una diosa con tu nombre en los labios. Ha llegado el momento de dejar de quejarte y trabajar para tocar el oro de los sueños. Nadie puede saber mejor que tú lo que necesitas para asomarte a la felicidad, aunque sea de perfil. Pero debes saberlo. Y si quemas tus naves, que el refugio sea bueno y merezca la pena y la alegría. Todos hemos cruzado nuestro propio verano sin hombres o mujeres, o debemos pasarlo. Salimos al encuentro de esa voz que hemos reconocido: era la nuestra, la habíamos perdido. Atrévete a soñar con ser tú mismo. Atrévete a volver de tus ruinas.