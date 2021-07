Decía Joaquín Sabina con bastante gracia que él había alargado su juventud hasta los 50 años. Yo no sé hasta cuándo alargaré la mía, pero sí que recibirá un golpe muy duro, durísimo, suponiendo que aún exista, la última vez que vea a Pau Gasol jugando en una cancha. Comienzan los Juegos Olímpicos y tenemos otra vez a esta suma de generaciones extraordinarias que viene siendo la selección española de baloncesto. Como representantes de la vieja guardia brillan su hermano Marc y el gran Rudy Fernández. De un grupo más intermedio, los dos Sergio: Rodríguez y Llull. A continuación otro eléctrico: Ricky Rubio. Y un hombre con tanto talento como generosidad en el campo: Víctor Claver. Algo menos talludos, otra sorprendente pareja de hermanos: Willy y Juancho Hernangómez, los dos NBA, como Ricky y Marc Gasol. Y Álex Abrines, que también jugó en la NBA. O los más jóvenes: Alberto Abalde y Usman Garuba. Y, por supuesto, Pau. A sus 41 años. Con su última gravedad. Con ese pundonor que supera el talento y así convierte el esplendor en épica. Se han ido retirando todos, pero Pau resiste. No sólo eso: ha hecho un esfuerzo tremendo estos dos años sin jugar, recuperándose de una dura lesión en el pie, para poder llegar a estos Juegos Olímpicos. En el Barcelona lo hemos vuelto a ver: no es el mejor Pau de todos los tiempos, pero sigue siendo el hombre que es capaz de encarnar el sueño colectivo de un deporte de equipo y un país. No sé cómo le irá en estos Juegos Olímpicos, y es probable que tenga ya tomada una decisión sobre su retirada. Pero habrá que degustar las últimas gotas de este vino mientras nos queden ganas de levantar la copa. Esta selección tiene jugadores muy buenos y Pau ya no es uno de los más decisivos, o no parece serlo. Pero aporta la casta y el honor, es un relato en marcha de experiencia y coraje. Con su última canasta, cuando llegue, se diluirá el humo azul de nuestra juventud. Es el trago más largo y se acaba muy rápido. Vuela, Pau.

* Escritor