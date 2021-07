Cada vez me pregunto más frecuentemente en qué clase de país vivimos, en qué se está convirtiendo nuestra sociedad o por qué tanto odio entre iguales. Iguales, eso es lo que deberíamos ser, independientemente de nuestras preferencias sexuales (contando con que siempre habrá clases privilegiadas, otras muy desfavorecidas y colectivos silenciados). Estoy muy preocupada y asustada y sigo incrédula pensando en el caso Samuel, en el hombre al que embistieron a puñetazos en Barcelona el pasado fin de semana y en todos y cada uno de los ataques que se han producido por Lgtbifobia que me han llegado a través de las redes sociales. Asesinato y agresiones homófobas perpetradas por individuos cada vez más jóvenes.

El día que salió la sentencia sobre el caso de La Manada y nos echamos a la calle como símbolo de protesta, sentí un miedo atroz al volver a casa sola por ser mujer, ante la impunidad con la que cualquiera podía agredirme, violarme o incluso matarme y salir con una pena ridícula con respecto al delito cometido. Nunca había sentido un miedo más intenso pero ahora tengo más que entonces.

No entiendo nada. Se supone que en la actualidad hay más educación en sexualidad y diversidad que nunca (o eso dicen) y, sin embargo, las relaciones entre los jóvenes cada vez son más posesivas y tóxicas, la violencia machista sigue siendo una forma de terrorismo de Estado no reconocida y ahora la Lgtbifobia también entra en la epidemia de odio e ira que conduce a agresiones, abusos y asesinatos. ¿Qué más podemos hacer a nivel educativo para que no se den este tipo de situaciones? ¿El problema es el tipo de relaciones que los jóvenes ven en casa o los comentarios de sus familiares?

La respuesta, sin duda, debe ser más educación a todos los niveles que haga falta, porque no podemos caer en culpar de todo a los videojuegos o la violencia en el cine y las series y volver la vista a otro lado. Hemos de mirar dentro de nosotros. ¿Qué estamos haciendo mal para llegar a este tipo de situaciones? ¿Acaso estamos dispuestos a perder nuestras libertades y derechos individuales presentes gracias a la democracia (tremendamente imperfecta) para imponer otro tipo de medidas que las limiten para protegernos?

Si en un régimen democrático vivimos con miedo, como hacemos las mujeres, las personas con diversidad funcional o sexual es que algo falla. ¿Qué es?

* Escritora