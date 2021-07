Hemos avanzado mucho no solo en libertades sino en sensibilidades. Los hijos nacidos en democracia no han pasado hambre. A la vez, en cuanto a las personas con patologías mentales, que tan marginadas y mal tratadas estuvieron en periodos dictatoriales, desde 1978 acá no se ha perdido ni un solo minuto en luchar institucionalmente por conseguirles una vida digna. Pero este precioso caldo de cultivo ha sido aprovechado por una parte muy importante de nuestros jóvenes a los que cuando sencillamente se les exige compromiso social y solidaridad familiar se hacen los locos. Y si se les insiste en trabajar o estudiar contestan con violencia para intimidar y así no ser molestados; cama, fiesta y pasta. Y pocas veces hablamos de las personas que conviven con esta escoria pues ellas son los verdaderos pacientes del efecto secundario de la bella democracia, que soportan toda la presión a la que son sometidas por estos aprovechones que encima achacan sus nulas ganas de dar un palo al agua a patologías mentales que solo ellos diagnostican porque cuando van al psiquiatra, el único rasgo mental exacerbado que el profesional aprecia es el egoísmo de quererlo todo a costa del sacrificio de esos seres- generalmente padres, abuelos y hermanos- que por puro amor y miedo les consienten todo. Pero la gente tiene que saber que estas personas no tienen defecto grave alguno en la cabeza y la prueba es que cuando cometen delitos, los forenses no aprecian atenuante mental alguna que les haga no comprender la ilicitud de la acción delictiva. Aun así, la democracia, en una de sus vías equivocadas, les da alas a todos estos falsos medios majaras para que vivan como marajás a costa de esos padres que sufren Síndrome de Estocolmo. Tampoco las nuevas tecnologías han servido para potenciarles la cultura sino para todo lo contrario; hay miles de chicos (la verdad es que suelen ser varones) que se tiran con el tik tok, Instagram etc charlando hasta las cinco de la mañana y luego se levantan a las tres de la tarde. ¡Y no se te ocurra despertarlos antes que te forman un dos de mayo ! Y esta democracia que tanto habla de mesura y comprensión, no es capaz de aplicar medidas efectivas a estos locos de temporá a los que les funciona la perola mejor a Einstein para conseguir lo que les interesa sin dar golpe. Miren, uno no es médico y no sé por tanto la solución a la legión de vagos chupones que pueblan nuestro país. Pero la educación democrática tiene que despabilarse y empezar a educar no solo en libertad y humanidad sino en compromiso social. Porque si seguimos así, habrá una revolución, pero no derecho alguno: cuando el último de nosotros haya muerto y todo este ejército de don nadies tenga hambre, empezaran a comerse unos a otros como en una revolución zombi.

* Abogado