La explosión del covid-19 en esta quinta ola de la pandemia en España parece señalar a los jóvenes y en cierta forma también a sus padres por permitirles que mantengan encuentros descontrolados, todo ello frente a los que destacan que el hartazgo por la pandemia y sus restricciones ya es insoportable para los que menos edad tienen. Un servidor desde cierta distancia personal, quizá por no tener hijos, podría decir que la versión que debe prevalecer es la primera, y a raíz de ello pedir nuevas restricciones, sobre todo para los más jóvenes.

Pero la vida lo matiza todo. En primer lugar, porque pocas ocasiones es más necesario que al hablar de esta quinta ola de la pandemia el evitar la palabra ‘culpa’, que tiene ciertas connotaciones pecaminosas -y de hecho una de sus definiciones es «transgresión voluntaria de la ley de Dios»- y sustituirla por el vocablo ‘responsabilidad’. Parecen términos sinónimos, pero no es así, y cuando se cambia ‘culpa’ por ‘responsabilidad’ lo que se remarca es la libertad del individuo y su capacidad para hacer frente a sus actos. La visión es radicalmente otra.

Pero más aún para cambiar de opinión, y recordando el refrán «a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos», a la hora de escribir esta columna me encuentro con mi sobrina Claudia Martínez, a sus 14 años, defendiendo la camiseta de España en el Campeonato de Europa Sub-18 de Praga con la selección femenina de softball, un deporte minoritario pero en expansión semejante al béisbol. Y resulta que en lo que menos me fijé, repleto de orgullo de tío carnal al ver puntuar a mi sobrina en la retransmisión por internet, fue en las mascarillas con las que las jugadoras españolas aparecen siempre en fotos y vídeos, guardando escrupulosamente las medidas sanitarias de prevención. Ni me di cuenta de ello al principio porque lo de la pandemia estaba para mí en un muy segundo plano. O sea, toda una lección de humildad cuando uno quiere sentar cátedra, en este caso sobre el riesgo del covid y el papel de los jóvenes, ante tantísimas circunstancias de la vida que te llevan -te obligan- a olvidar cosas importantes. Así que, y volviendo a la raíz de la quinta ola del virus... ¿Los jóvenes tienen la ‘culpa’ de ello? No. ¿Hay una responsabilidad por su lado y por el de sus padres? Habría que reconocer que en algunas actividades como el ocio nocturno en parte sí. ¿Y es ello comprensible, aunque no justificable, y hay que tomar medidas? Pues también, pero teniendo en cuenta que hablamos de la mejor y más formada juventud que ha visto este país en su Historia, a la que ya es muy difícil pedirle que siga viviendo sin vivir auténticamente. Lo dicho: ¡Qué difícil es pontificar cuando algo te toca de cerca!

Por cierto, en el Europeo femenino sub-18 de Softball, con la oriunda de Córdoba Claudia Martínez, España le dio el lunes un palizón a Austria, perdimos frente a la selección anfitriona (Chequia) y esta tarde -por la de ayer- estoy pendiente de ver cómo termina frente a Holanda. Y seguro que siguiendo el partido en ‘streaming’, con la pasión de un rejuvenecido tío carnal, no me acordaré del covid-19 ni de tantas otras cosas importantes. H