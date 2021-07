En buena medida, la eficacia de la fe se asienta en su capacidad de aplicar atajos frente al raciocinio. Dejando a un lado los sesudos estudios de teosofía, no aptos para el común de los creyentes, el dogma es el envoltorio básico que preserva y alivia frente a los Misterios esenciales. Y el de la Santísima Trinidad es el más claro exponente de no darle cuartelillo a la lógica.

A lo largo de los siglos, nuestro cuerpo normativo tampoco ha estado exento de brocardos cuya simple comprensión retorcía las meninges. Uno de los más insignes ejemplos de este rebuscamiento fue la fórmula «Obedézcase, pero no se cumpla», de tan frecuente uso en el Derecho castellano de la Baja Edad Media y que arraigó con éxito en el Derecho de Indias. En el fondo, esta máxima no era un rompecabezas para legos sino una sutil manera de introducir el derecho a la apelación, no imponiendo de manera inmediata una promulgación real.

Hacía ya mucho en el que no asistíamos a un rebuscamiento doctrinal como el que eclosionó la semana anterior. Delimitar las trazas entre estado de alarma y excepción debería vehicularse como un sofisticado estudio de ingeniería jurídica. Pero hasta se ha metido por medio la teoría de la relatividad, con un doblamiento de planos en los que la exégesis y las tripas han sustituido al espacio y al tiempo. Y aquí, ya no nos conformamos con ser seleccionadores nacionales, sino que pontificamos las diferencias entre limitación y suspensión de derechos. Pero del fallo del Tribunal Constitucional hay observaciones que no pueden pasar por alto. La primera, la perogrullesca baza del Alto Tribunal de juzgar a toro pasado, pues si su pronunciamiento se hubiese producido en los quince días siguientes del Decreto gubernamental, quedaría la ucronía de que el Legislativo hubiese otorgado amplísimos poderes al Ejecutivo, situación discutible dada la escasa altura de miras del espectro parlamentario, acelerando aún más el macabro reloj de la pandemia.

El estado de excepción calienta banquillo ante futuras situaciones catastróficas. Pero presumo que se mantendrá en esa situación ad calendas graecas, como le ocurre a la reforma constitucional del derecho de huelga, o a la supuesta sucesión en la Jefatura del Estado suponiendo -que va a ser que no- que la Reina Letizia diera a luz a un varón. La paradoja estriba que, al sentar esta doctrina, un posible beneficiario de esta bendición del estado de excepción sería un Gobierno conservador apoyado por Vox. Y por mucha legitimidad democrática de la que se invistiesen sus actuaciones, sería muy difícil desprenderse de su tufillo draconiano, lo que favorecería en muchos territorios del Estado esa querencia secesionista. Con su decantación por el estado de alarma, el Gobierno de Sánchez alegó de manera coherente el criterio de proporcionalidad. Su mayor desacierto ha sido la errática política comunicativa, con el sugestivo mantra «jefe, todo está controlado» y la irresponsable actitud de un sector no desdeñable de la ciudadanía, esta misma que nos ha conducido a una bochornosa y totalmente evitable quinta ola. La sentencia del TC fuerza al consenso y a que sus señorías parlamentarias suelten lastre y estrategia de tanta política de bajos fondos. Llegados a este punto, cito la perorata que le dirigió fray Guillermo de Baskerville a su discípulo Adso de Melk: «Qué pacífico sería el mundo sin amor. Qué seguro, qué tranquilo... y qué insulso». Simplemente, cambien amor por democracia.

** Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor