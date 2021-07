Heredero del histórico y acrisolado acervo científico aportado a la Humanidad por la antigua Qurtuba, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), constituye en nuestros días un centro de referencia biomédica acreditado internacionalmente como modelo de excelencia. Sin duda, su amplia y fecunda labor en la investigación sanitaria multidisciplinar gracias al equipo de científicos que trabajan en su seno, está continuamente proporcionando valiosos adelantos para la mejora de la salud de los cordobeses y de todos los ciudadanos, así como para su desarrollo social y económico.

Tan decisiva y trascendental misión está en su propio origen, con el objetivo de desplegar un espacio de calidad y excelencia científica que de forma extraordinaria viene potenciando la colaboración e innovación internacional para que desde una perspectiva sostenible e igualitaria se consiga cada vez más la mejora de las condiciones sanitarias de la población.

Su sólida política de I+D+i se construye sobre los pilares estratégicos de la colaboración multidisciplinar y la medicina de precisión, como bases de un instituto global, transversal y traslacional que por tanto surge en la necesidad de estrechar lazos entre la investigación básica y la clínica, con alcance nacional e internacional.

De estos principios y objetivos y de la eminente labor llevada a cabo de la mano del Dr. Pablo Pérez Martínez, de quienes le antecedieron y del selecto equipo científico que ha venido formando e integran el Imibic, provienen los prestigiosos galardones recibidos que reconocen esta valía y excelencia científica.

Me refiero, entre otras, a las más recientes distinciones recibidas por el Imibic, como el Premio nacional de Investigación e Innovación Responsable, del Instituto de Salud Carlos III, con su proyecto Lo que realmente importa en el marco del proyecto europeo Orion (Open Responsible research and Innovation to further Outstanding Nowledge), que ha supuesto una aproximación innovadora en el área de la educación científica. Este proyecto cuenta con un enfoque centrado en la inclusión de los diferentes agentes involucrados, poniendo el foco en la generación de interés por la ciencia entre la población juvenil, un colectivo clave para impulsar la cultura científica, al tiempo que se contemplan perspectivas alternativas con utilidad práctica y capacidad transformadora, con relevancia de la sostenibilidad en su aplicación, posibilidad de réplica y desarrollo en un horizonte temporal amplio y de largo recorrido.

Por su parte, la Sociedad Europea de Investigación Clínica (European Society for Clinical Investigation) ha otorgado el premio al mejor artículo científico publicado en 2019 en la revista European Journal of Clinical Investigation a un trabajo coordinado por el Dr. Gómez Delgado y liderado por los Dres. Pérez Martínez y López Miranda, publicado en consecuencia por investigadores del Imibic, del Hospital Universitario Reina Sofía, la Universidad de Córdoba (UCO) y del Ciberobn. Dicho trabajo titulado Apolipoprotein E (apoE) genetic variants interact with Mediterranean diet to modulate postprandial hypertriglyceridemia in coronary heart disease patients: Cordioprev study, describe cómo la interacción entre un gen y un modelo de dieta cardiosaludable, en este caso la dieta mediterránea, permite reducir el riesgo cardiovascular. El hecho de que esta prestigiosa sociedad científica a nivel europeo haya premiado este trabajo supone un espaldarazo para la investigación que realiza el grupo de Nutrigenómica y Síndrome Metabólico del Imibic. Por último y también muy recientemente, la Sociedad Americana de Endocrinología ha otorgado el más que acreditado premio internacional Early Investigators Award al investigador co-responsable del grupo Oncobesidad y Metabolismo del Imibic y profesor titular del departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Gahete Ortíz, que supone un relevante apoyo para el desarrollo profesional de jóvenes investigadores y un cualificado reconocimiento de sus logros en áreas de endocrinología general. En suma, todo ello ha propiciado que la sociedad cordobesa valore y estime el altísimo nivel de excelencia que el Imibic progresiva e ininterrumpidamente nos ofrece.

